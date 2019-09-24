Лига чемпионов

Inc-news.ruInc-news.ruВ Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов

В России ранее уже проходил решающий матч Лиги чемпионов – это было в 2008 году в «Лужниках», где «Манчестер Юнайтед» по серии пенальти победил лондонский «Челси». Ну а в северной столице финал турнира пройдет впервые.
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение
 о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.
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