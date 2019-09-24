с чего всё началось

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года. Данное решение принял УЕФА на заседании исполкома в Любляне.

Стадион в Санкт-Петербурге примет финал Лиги чемпионов 2021 года

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Общество Милонова возмутил новый слоган IKEA Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал рекламный слоган одного из российских магазинов IKEA "Каждому свое", призвав компанию отказаться от его использования, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

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