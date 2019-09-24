с чего всё началось

В России ранее уже проходил решающий матч Лиги чемпионов – это было в 2008 году в «Лужниках», где «Манчестер Юнайтед» по серии пенальти победил лондонский «Челси». Ну а в северной столице финал турнира пройдет впервые.

Политика Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге По итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

Политика Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Политика В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.

Происшествия Генпрокуратура вскрыла факты укрывательства лесных пожаров Генпрокуратура РФ обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Общество Греф назвал качества «человека будущего» Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.

Политика Правительство одобрило запрет на клетки в судах Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.

Политика Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.

Происшествия Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Политика Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».

Политика На Украине назначили нового главу Национальной полиции Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.

Шоу-бизнес Кристина Асмус сделала неожиданное признание о разводе с Харламовым Актриса Кристина Асмус в своем официальном микроблоге "Инстаграм" откровенно высказалась о слухах по поводу якобы ее предстоящего развода с Гариком Харламовым, передает Российский Диалог.

Футбол Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций» 2 декабря 2018 года было объявлено о создании нового турнира, он получил рабочее название UEL2 (UEFA Europa League 2). Турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.

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Происшествия Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019» Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Происшествия В прифронтовом районе на западе Донецка произошел крупный пожар Крупный пожар произошел в среду утром в прифронтовом Куйбышевском районе в западной части Донецка.

Футбол Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.