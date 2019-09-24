Лига чемпионов
Inc-news.ruВ Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов
В России ранее уже проходил решающий матч Лиги чемпионов – это было в 2008 году в «Лужниках», где «Манчестер Юнайтед» по серии пенальти победил лондонский «Челси». Ну а в северной столице финал турнира пройдет впервые.
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное времявчера в 14:53
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Политика
Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
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Газета.Ru 03:03
Политика
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Интерфакс вчера в 19:34
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
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Росбалт 04:00
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Российская газета вчера в 12:08
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Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Общество
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В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Технологии
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ТАСС вчера в 23:00
Общество
Греф назвал качества «человека будущего»
Глава Сбербанка Герман Греф на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ заявил, что основными качествами человека будущего будут креативность, системное мышление и способность достигать результата.
Известия 06:34
Политика
Правительство одобрило запрет на клетки в судах
Правительство дало положительное заключение на законопроект о запрете использования металлических клеток в залах судебных заседаний, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Политика
Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы
Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
Интерфакс 05:35
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Экономика
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Lenta.ru вчера в 21:48
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК вчера в 15:42
Политика
На Украине назначили нового главу Национальной полиции
Новым главой Национальной полиции Украины вместо Сергея Князева стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко.
RT на русском 06:40
Шоу-бизнес
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Актриса Кристина Асмус в своем официальном микроблоге "Инстаграм" откровенно высказалась о слухах по поводу якобы ее предстоящего развода с Гариком Харламовым, передает Российский Диалог.
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Новый еврокубковый турнир УЕФА получил название «Лига конференций»
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АиФ Краснодар 07:05
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31
Происшествия
В прифронтовом районе на западе Донецка произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел в среду утром в прифронтовом Куйбышевском районе в западной части Донецка.
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Футбол
Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК 03:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк падала в обмороки, а все принимали это за усталость
Уже шли съемки, а Заворотнюк искали замену.
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Политика
Абэ призвал реформировать Совбез ООН
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН.
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