с чего всё началось

В 2020 году решающая встреча пройдёт на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле, в 2022 году – на «Арене Мюнхен» в Мюнхене и в 2024 году – на стадионе «Уэбмли» в Лондоне. Отметим, Россия уже принимала финал еврокубка и Лиги чемпионов в 1999-м и 2008-м годах.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Общество Чайка анонсировал масштабные проверки в лесной отрасли Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в первом полугодии 2020 года по всей стране планируется проведение масштабных проверок в сфере лесопользования, сообщает РИА Новости.

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента демократами Президент США Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что демократы из-за заявлений о необходимости начала процедуры импичмента американского лидера «испортили важный день в ООН».

Шоу-бизнес В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Ранее стало известно, что сегодня пришедшая в сознание Заворотнюк написала завещание. Родные привели в палату к артистке нотариуса.

Политика ЦИК намерен признать работу избиркома Петербурга неудовлетворительной ЦИК РФ планирует признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге, следует из проекта постановления.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Кино Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".

Гаджеты Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.

Общество Мордашов передал сыновьям контроль над золотодобытчиком Nordgold Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите контроль над золотодобывающей компанией Nordgold, пишет «Прайм» со ссылкой на проспект компании к размещению еврооблигаций, распространенный 25 сентября.

Общество В Китае открылся крупнейший международный аэропорт Дасин В Пекине открыт один из крупнейших аэропортов в мире Дасин, сообщило Центральное телевидение Китая.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.

Кино Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.

Политика Совфед назначил Лебедева председателем Верховного суда на новый срок Лебедев возглавляет Верховный суд РФ уже на протяжении 30 лет, за этот срок он назначался на эту должность пять раз, последний раз - в 2014 году на пост председателя уже объединенного Верховного суда, в состав которого был включен бывший Высший арбитражный суд.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Общество Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.

Наука Boston Dynamics научила робота Atlas акробатике Американская компания Boston Dynamics опубликовала видеоролик, в котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует свои акробатические способности.

Авто Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог CR-V Японский автопроизводитель Honda провел официальную презентацию нового среднеразмерного кроссовера Breeze, представляющего собой аналог модели CR-V последней генерации.

Политика Новые налоговые льготы появились у россиян По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, новые налоговые льготы распространяются на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров, терактов.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Норвегии загорелся российский траулер На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.