Лига чемпионов
Inc-news.ruВ Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов
В России ранее уже проходил решающий матч Лиги чемпионов – это было в 2008 году в «Лужниках», где «Манчестер Юнайтед» по серии пенальти победил лондонский «Челси». Ну а в северной столице финал турнира пройдет впервые.
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с чего всё началось
На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов-2020/2021 в Санкт-Петербурге.Реальное время14:53
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Стадиону на Крестовском потребуются незначительные доработки перед финалом ЛЧ-2021
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