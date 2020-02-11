Общество
КоммерсантъВ Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова. Шествие, согласованное с местными властями, пройдет до Троицкой площади. После этого участники марша намерены провести траурную акцию памяти политика.
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с чего всё началось
В Москве и Петербурге сегодня пройдет марш Немцова – акция, призванная почтить память убитого в 2015 году политика. Так называемая оппозиция решила расширить повестку и посвятить шествие защите участников террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ).Политическая Экспертиза03:51
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