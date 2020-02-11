Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова. Шествие, согласованное с местными властями, пройдет до Троицкой площади. После этого участники марша намерены провести траурную акцию памяти политика.
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с чего всё началось

Лурье: на могилу Немцова никто не ходит

В Москве и Петербурге сегодня пройдет марш Немцова – акция, призванная почтить память убитого в 2015 году политика. Так называемая оппозиция решила расширить повестку и посвятить шествие защите участников террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ).
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В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
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Описано состояние завезшего коронавирус в Азербайджан россиянина

Врачи описали состояние россиянина, заразившегося коронавирусом SARS-CoV-2 и завезшего его в Азербайджан из Ирана.
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В ходе заседания Йенс Столтенберг, генсек НАТО, выразил слова поддержки Турции и готов поддержать Анкару в Сирии, информирует ресурс "Российский Диалог".
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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний

Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
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Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду

Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

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В России тестируют два препарата для лечения от редких болезней

В России проходят клинические испытания двух отечественных препаратов для лечения редких болезней, сообщила пресс-служба Минздрава.
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На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов

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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев проведет встречу с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) по делу российского спортсмена Александра Логинова, сообщает ТАСС.
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Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
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Бывший глава государства выразил недовольство решениями текущего правительства по пенсионным выплатам Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал работу правительства государства и сравнил ее с работой собственной команды.
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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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