Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова. Шествие, согласованное с местными властями, пройдет до Троицкой площади. После этого участники марша намерены провести траурную акцию памяти политика.
Читать в источнике
Комментировать265

Подробнее о событии

Акция памяти Бориса Немцова закончилась в Петербурге задержаниями

Эхо Москвы08:02

В Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова

Петербургский дневник06:14

В Санкт-Петербурге на марше памяти Немцова задержали шесть человек

Коммерсантъ06:19

В Петербурге прошла акция памяти Бориса Немцова

78.ru06:20

В Петербурге завершился марш памяти Бориса Немцова: пришли более тысячи человек

Gazeta.SPb06:00

«Ваше время истекло». Полиция просит собравшихся на акцию памяти Немцова разойтись

Фонтанка.Ру05:41

Петербургские оппозиционеры прошли 700 метров в память о Немцове

Мойка7807:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 08:00
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Ведомости 05:56
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Футбол

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Коммерсантъ 10:48
Политика

США договорились о мире с «Талибаном»

США и афганское радикальное движение «Талибан» договорились о мире. Церемония прошла в Дохе, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:51
Политика

Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.
RT на русском 11:41
Армия и оружие

Турция признала, что ВКС России не наносили ударов по турецким военным

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в столице Катара — Дохе, заявил 29 февраля, что ВКС России в ударах по турецким военным в сирийском Идлибе не участвовали.
Евразия Daily 11:39
Происшествия

В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 09:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Единоборства

«Саша хороший»: Рамзан Кадыров оправдал поражение Емельяненко от него

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко провели бой, в ходе которого глава Чечни жестко избил бывшего чемпиона мира по версии ProFC.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 04:37
Общество

Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
ТАСС 09:41
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Спорт

Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

REGNUM 11:18
Транспорт

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.
Российская газета 07:50
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
Политика

С 1 марта украинцы смогут въезжать в РФ только с загранпаспортом

Пересечение границы с Россией для граждан Украины с 1 марта 2020 года станет возможным только при наличии загранпаспорта, следует из постановления правительства Украины № 1056 от 18 декабря 2019 года.
Красная весна вчера в 12:16
Общество

Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.
Lenta.ru 10:58
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
РИА Новости 03:32
Политика

Пушков прокомментировал отказ властей Украины праздновать День Победы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, так как, по его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга», что должно стать основным направлением в праздновании этой даты.
REGNUM 10:08
Футбол

Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Бразильский нападающий Малком выйдет в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива", сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
РИА Новости 09:48
Общество

Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение «Синдикат-100»

На сайте "Новой газеты" отмечается, что в "синдикат" вошли 25 СМИ, среди них "Бумага", "Дождь", "Кавказский узел", "Новая газета", "Такие дела", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.
РИА Новости 11:08
Армия и оружие

Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ вчера в 06:55
Общество

Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек

Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек, власти ограничивают проведение массовых мероприятий, парижский полумарафон отменен, заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
РИА Новости 09:27
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Убийство НемцоваБольше новостей по теме
Главное