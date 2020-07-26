Политика
РИА НовостиВ Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
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Военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте сфотографировали с борта МКС
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В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
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МИД Испании заявил о контроле ситуации с коронавирусом
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