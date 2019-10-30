Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

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