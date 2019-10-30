Политика

REGNUMREGNUMВ Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.
78.ruвчера в 12:42

Подробнее о событии

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБКвчера в 22:14

На выставке в петербургском архиве показали характеристику молодого Путина

АиФ Санкт-Петербургвчера в 09:45

В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина

78.ruвчера в 12:42

В Петербурге показали характеристику Путина из КГБ

Piter.tvвчера в 10:23

Обнародована характеристика КГБ на Путина

URA.Ruвчера в 16:29

В Петербурге продемонстрировали характеристику Путина из КГБ

Gazeta.SPbвчера в 09:34

В Петербурге показали характеристику молодого Владимира Путина

Невские Новостивчера в 05:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 00:55, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости вчера в 17:32
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник на Филиппинах. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 28 октября в 21:24
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Технологии

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Экономика

Чубайс вновь заявил о необходимости углеродного налога

России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Футбол

Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»

Голкипер Джанлуиджи Буффон провёл 513-й матч за «Ювентус» (Серия А и Серия B), сообщается в «твиттере» ESPN.
Чемпионат вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Шоу-бизнес

Харламов похвалил жену за постельные сцены в фильме «Текст»

Журналисты спросили комика, как он отнесся к тому, что его жена снялась в откровенных сценах в фильме «Текст».
ИнфоСМИ 28 октября в 04:49
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Космос

Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ 29 октября в 14:52
Общество

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета вчера в 20:15
Экономика

ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС вчера в 14:48
Экономика

Apple отчиталась о рекордно высокой выручке

Компания Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам четвертого квартала — до $64 млрд (рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщается на сайте компании.
Ведомости 00:44
Происшествия

В Бийске за ночь сгорело шесть автомобилей такси

Алтапресс вчера в 22:26
Кино

Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в РФ

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не видит оснований для запрета проката в России фильма Тодда Филлипса «Джокер», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 23:09
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество

Американка выплатила изменнику-мужу более 150 килограммов монет

Подошла к этому делу женщина с фантазией, "подарив" экс-супругу более 150 килограммов денег.
Life.ru вчера в 18:25
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 14:05
Армия и оружие

Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования

Российские военные согласно договоренности с Турцией вместе с правительственными войсками Сирии патрулируют районы зоны безопасности, чтобы обеспечить вывод курдских формирований.
РБК вчера в 23:24
Армия и оружие

Британская армия уничтожила условные «российские танки» в Солсбери

Pravda.Ru вчера в 11:13
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 29 октября в 07:19
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное