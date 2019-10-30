Политика
REGNUMВ Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.78.ruвчера в 12:42
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На выставке в петербургском архиве показали характеристику молодого Путина
АиФ Санкт-Петербургвчера в 09:45
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Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
РИА Новости вчера в 17:32
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник на Филиппинах. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 28 октября в 21:24
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Известия вчера в 12:20
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Технологии
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Экономика
Чубайс вновь заявил о необходимости углеродного налога
России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Футбол
Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за «Ювентус»
Голкипер Джанлуиджи Буффон провёл 513-й матч за «Ювентус» (Серия А и Серия B), сообщается в «твиттере» ESPN.
Чемпионат вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Шоу-бизнес
Харламов похвалил жену за постельные сцены в фильме «Текст»
Журналисты спросили комика, как он отнесся к тому, что его жена снялась в откровенных сценах в фильме «Текст».
ИнфоСМИ 28 октября в 04:49
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Космос
Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ 29 октября в 14:52
Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета вчера в 20:15
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС вчера в 14:48
Экономика
Apple отчиталась о рекордно высокой выручке
Компания Apple отчиталась о рекордном росте выручки по итогам четвертого квартала — до $64 млрд (рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), сообщается на сайте компании.
Ведомости 00:44
Происшествия
В Бийске за ночь сгорело шесть автомобилей такси
Алтапресс вчера в 22:26
Кино
Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в РФ
Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не видит оснований для запрета проката в России фильма Тодда Филлипса «Джокер», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 23:09
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Американка выплатила изменнику-мужу более 150 килограммов монет
Подошла к этому делу женщина с фантазией, "подарив" экс-супругу более 150 килограммов денег.
Life.ru вчера в 18:25
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 14:05
Армия и оружие
Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования
Российские военные согласно договоренности с Турцией вместе с правительственными войсками Сирии патрулируют районы зоны безопасности, чтобы обеспечить вывод курдских формирований.
РБК вчера в 23:24
Армия и оружие
Британская армия уничтожила условные «российские танки» в Солсбери
Pravda.Ru вчера в 11:13
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 29 октября в 07:19
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49