Коронавирус
REGNUMВ Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
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В Петербурге планируют с 15 июня снять часть ограничений
Общественное телевидение России10 июня в 09:12
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Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Происшествия
В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена.
РИА Новости 11:24
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Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
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Общество
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В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
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Футбол
Футболисты «Ювентуса» и «Милана» будут изолированы после матча
Игроки команд, которые принимают участие в матчах полуфинала Кубка Италии, будут изолированы после игры.
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ФАН вчера в 22:18
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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
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Адвокат Жорин считает, что Ефремова могут арестовать
Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что от этого поступка может быть больше вреда, нежели пользы.
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Игорь Семшов получил тренерскую лицензию категории Pro
РИА Новости 11:47