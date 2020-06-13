Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
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В Петербурге с 15 июня вернутся к работе парикмахерские и бани

РБК06:26

В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу

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В Петербурге открываются парикмахерские, бани и мебельные

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В Петербурге парикмахерские и библиотеки возобновят работу с 15 июня

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Парикмахерские, мебельные, бани: кому Беглов разрешил работу в Петербурге с 15 июня

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В Петербурге планируют с 15 июня снять часть ограничений

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