Коронавирус
REGNUMВ Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
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В Петербурге планируют с 15 июня снять часть ограничений
Общественное телевидение России10 июня в 09:12
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Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием
RuNews24.ru вчера в 19:52
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
Порывистый ветер ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы городского и областного главков МЧС.
Газета.Ru 11:20
Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
В Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 11:52
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Футбол
«Локомотив» может приобрести у «Аталанты» польского защитника Рецу
Sportowe Fakty сообщают, что левый защитник Аркадиуш Реца, права на которого принадлежат «Аталанте», может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Советский спорт 08:33
Происшествия
Адвокат Ефремова опровергла сообщения о вызове артисту нарколога
Адвокат актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после смертельного ДТП на Смоленской площади, Елизавета Шаргородская опровергла сообщения о вызове артисту нарколога, информирует РИА Новости.
Вечерняя Москва 10:53
Происшествия
Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой
Около трех часов ночи ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул горлышко от водочной бутылки в задний проход, уснувшему в пьяном угаре сослуживцу.
Вечерние Ведомости вчера в 04:50
Политика
Украина возобновит работу КПП на границе с Крымом с 15 июня
Пункты пропуска «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка» на границе с Крымом возобновят работу с 15 июня.
News.ru вчера в 06:03
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Общество
Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе
Медали Героев Труда вручил президент России Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России.
ИА Красная Весна вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова
Ширвиндт хвастается, что два его друга Олег Ефремов и Михаил Козаков были очень импульсивными людьми, и всегда прислушивались к нему.
Bimru.ru 06:22
Игры
KFC создала ролик, анонсирующий собственную игровую консоль
Сеть ресторанов быстрого питания KFC опубликовала в «Твиттере» шуточный анонс собственной игровой консоли.
Чемпионат 06:41
Игры
EA анонсировала Star Wars Squadrons
Ожидается, что EA выпустит Star Wars: Squadrons осенью на ПК и консолях.
Чемпионат вчера в 17:12
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Кино
Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 вчера в 07:32
Киберспорт
День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective
Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
Игромания.ру 10:54
Происшествия
Ещё два жителя Алтайского края стали жертвами COVID-19
Барнаул, 11 июня 2020, 10:45 — REGNUM Несмотря на карантин и послабления, в Алтайском крае ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, не обходится без смертей.
REGNUM 11 июня в 03:45
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru 11 июня в 14:48
Общество
На улицы Лондона вышли тысячи левых и правых демонстрантов
Тысячи протестующих из левых и правых движений вышли на улицы Лондона, чтобы провести свои демонстрации.
Daily Storm 11:20
Политика
Путин уверен, что поправки к Конституции поддержат большинство россиян
Глава РФ Владимир Путин на церемонии в честь Дня России на Поклонной горе выразил уверенность, что большинство жителей страны поддерживают необходимость внесения поправок в Конституцию России, передает RT.
Аргументы и Факты вчера в 07:53
Общество
Голикова назвала коронавирус причиной смерти 1660 россиян в апреле
Новая коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 1660 российских граждан за апрель.
NewInform 05:18
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой появились в Новочеркасске по вине рекламной компании.
РИА Новости 10:29
Авто
Ford запатентовал новое имя Everglades
SpeedMe вчера в 04:31
Энергетика
Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок
Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54