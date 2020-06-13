Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

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