Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.

В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу

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