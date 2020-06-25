Коронавирус
КоммерсантъВ Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
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В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк
Петербургский дневник12:17
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Происшествия
Абакан на полчаса остался без электричества
В Абакане вчера в десятом часу несколько подстанций одновременно отключились от электроснабжения.
Среда24 21:54
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
Общество
В Совфеде оценили идею ввести выплаты за отказ от места в детском саду
Ранее депутат Государственной думы Василий Власов выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты для семей, отказавшихся от места в детском саду.
RT на русском 11:06
Общество
27 июня в Волгоградской области запретят продажу алкоголя
Согласно закону Волгоградской области розничная продажа алкоголя запрещена несколько дней в году.
Все для Вас 05:52
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 16:21
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Общество
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском 16:59
Игры
Известно, почему игру Marvel’s Avengers раскритиковали
Недавно сотрудники студии Square Enix продемонстрировали общественности некоторые кадры новой игры Marvel’s Avengers, однако пользователи раскритиковали трейлер.
Vevby.ru 14:40
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Общество
В Республике Алтай за сутки заболели коронавирусом еще 11 человек
Четыре человека из заболевших за минувшие сутки контактировали с ранее заразившимися.
RuNews24.ru 03:08
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости 12:15
Экономика
Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук 22 июня в 23:45
Шоу-бизнес
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости 12:49
Общество
Прокуратура заставляет мэрию Барнаула в три раза увеличить вместимость строящейся школы в новом микрорайоне
Виктор Четошников объяснил, что по проекту планировки на этом месте должна была быть построена школа, вместимость которой втрое больше, чем у строящегося объекта.
Банкфакс 22:32
Общество
Отдать в собственность абонентам сотовые номера предложили депутаты
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму предложение о возможности закрепить право собственности на номера телефонов.
Цензуры.Нет 05:46
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости 02:47
Общество
«Ведомости»: рейсы «Аэрофлота» за границу не приостанавливались
Несмотря на действующий в России запрет на осуществление пассажирских авиарейсов за рубеж, компания «Аэрофлот» продолжает возить клиентов за границу.
Городовой 06:14
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Космос
Космонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA выйти в открытый космос
Сообщается, что выхода в космос с Международной космической станции (МКС) осуществят астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен.
Комсомольская правда вчера в 18:08
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
Авто
В России подешевели автомобили с пробегом
Автоновости дня 05:30
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03