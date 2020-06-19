Общество
Петербургский дневникКаршеринг и санатории в Петербурге возобновят работу с 22 июня
В Петербурге с 22 июня возобновляется работа каршеринга и санаториев. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов. Каршеринговые компании и санатории должны будут соблюдать стандарты эпидемиологической безопасности.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес очередные изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».Собака.ru10:47
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Во многих городах Белоруссии в пятницу тысячи людей вышли на центральные улицы на акции протеста против задержаний политических активистов, в том числе кандидатов в президенты - Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича и других.
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Сиена, Италия, 19 июня 2020, 19:31 — REGNUM Бывший пилот «Формулы-1» Алессандро Занарди в пятницу, 19 июня, попал в ДТП в окрестностях Сиены, передают местные СМИ.
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Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?
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В России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах «Поступление в вуз онлайн», на котором можно подать документы в 54 российских университета до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
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