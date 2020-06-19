Общество

Петербургский дневникПетербургский дневникКаршеринг и санатории в Петербурге возобновят работу с 22 июня

В Петербурге с 22 июня возобновляется работа каршеринга и санаториев. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов. Каршеринговые компании и санатории должны будут соблюдать стандарты эпидемиологической безопасности.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес
 очередные изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».
Собака.ru10:47

Подробнее о событии

В Петербурге разрешили с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга

ТАСС11:08

В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня

РИА Новости10:59

В Петербурге с понедельника возобновят работу санатории и каршеринг

78.ru10:40

В Петербурге работа санаториев и каршеринга возобновится с 22 июня

Телеканал Санкт-Петербург10:52

Губернатор Петербурга утвердил запуск санаториев и каршеринга

DP.RU10:46

С 22 июня в Петербурге возобновят работу санатории и каршеринг

Фонтанка.Ру10:46

Каршеринг и санатории в Петербурге возобновят работу с 22 июня

Петербургский дневник10:52
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