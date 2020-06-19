с чего всё началось

В Петербурге с 22 июня возобновляется работа каршеринга и санаториев. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов. Каршеринговые компании и санатории должны будут соблюдать стандарты эпидемиологической безопасности.

Каршеринг и санатории в Петербурге возобновят работу с 22 июня

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