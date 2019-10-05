Общество
КоммерсантъВ Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» . У центрального склада Ozon на проспекте Обуховской Обороны собралось порядка 40 человек (в среднем в утренние смены по выходным на доставки отправляется около сотни курьеров).
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Курьеры Ozon в Петербурге намерены продолжить забастовку. К ним так никто и не приехал
Фонтанка.Рувчера в 13:01
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В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
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Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.
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Коммерсантъ вчера в 09:12
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
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Модель в будущем планировали экспортировать для ближневосточного рынке в страны Иран и Ирак, но, к сожалению, серийная версия на основе концепт-кара так и не появилась.
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Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
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