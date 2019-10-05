Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» . У центрального склада Ozon на проспекте Обуховской Обороны собралось порядка 40 человек (в среднем в утренние смены по выходным на доставки отправляется около сотни курьеров).
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Забастовка работников Ozon продолжится и в воскресенье

Невские Новости21:38

В петербургском офисе Ozon прокомментировали забастовку курьеров

Gazeta.SPb14:08

В Петербурге бастуют сотрудники склада интернет-магазина Ozon

Форпост Северо-Запад05:35

В Ozon прокомментировали ситуацию с забастовкой курьеров в Петербурге

78.ru11:33

В Петербурге курьеры Ozon устроили забастовку

Петербургский дневник08:02

В Петербурге курьеры интернет-магазина объявили забастовку

Телеканал Санкт-Петербург06:45

Курьеры Ozon в Петербурге намерены продолжить забастовку. К ним так никто и не приехал

Фонтанка.Ру13:01
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ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
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РИА Новости 12:25
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UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью

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Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

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На Украине негатив вызвала статистика расформированных подразделений ВСУ

Негатив на Украине вызвали данные о том, что череда расформирований бригад, полков, списание кораблей и судов обеспечения продолжились и при «новой власти», то есть после февраля 2014 года.
Военное обозрение 05:46
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Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу

Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
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В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США

Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru 20:55
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Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
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Космос

Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли

Китай запустил спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна 15:51
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Панарин и Бучневич поучаствовали в победе над «Оттавой»

Еще один российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал результативный пас и забросил шайбу в большинстве, набрав очки во второй игре подряд.
Газета.Ru 22:41
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Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум».
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Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

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Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД

Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
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В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
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WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время первого разговора

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Головкин оказался тяжелее Деревянченко

Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
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Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

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Песков рассказал, как Путин отметит день рождения

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Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Политика

Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
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