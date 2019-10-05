Общество
КоммерсантъВ Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» . У центрального склада Ozon на проспекте Обуховской Обороны собралось порядка 40 человек (в среднем в утренние смены по выходным на доставки отправляется около сотни курьеров).
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Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 21:06
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Единоборства
UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью
Get the PPV ➡ https: / / t.co / 1W1iC54161 # UFC243 pic.twitter.com / SmaGAyZ3Ne — UFC (@ ufc) 5 жовтня 2019 р. Напомним, что бой Уиттакер – Адесанья состоится завтра утром в Мельбурне на арене "Marvel Stadium".
Sports.ru 02:39
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru вчера в 06:51
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Политика
Прибывший в Тамань Путин посетит частный порт
РЕН ТВ вчера в 07:48
Армия и оружие
На Украине негатив вызвала статистика расформированных подразделений ВСУ
Негатив на Украине вызвали данные о том, что череда расформирований бригад, полков, списание кораблей и судов обеспечения продолжились и при «новой власти», то есть после февраля 2014 года.
Военное обозрение 05:46
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
Происшествия
В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США
Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru 20:55
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Космос
Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли
Китай запустил спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
Газета.Ru вчера в 22:59
Футбол
«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна 15:51
Политика
Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков
Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
ИА Новороссия вчера в 01:00
Хоккей
Панарин и Бучневич поучаствовали в победе над «Оттавой»
Еще один российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал результативный пас и забросил шайбу в большинстве, набрав очки во второй игре подряд.
Газета.Ru 22:41
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум».
Известия 19:05
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Политика
Песков рассказал, как Путин отметит день рождения
Взгляд.ру вчера в 06:55
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 17:48
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета 23:02
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском вчера в 18:05