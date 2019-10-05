Общество
КоммерсантъВ Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» . У центрального склада Ozon на проспекте Обуховской Обороны собралось порядка 40 человек (в среднем в утренние смены по выходным на доставки отправляется около сотни курьеров).
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
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Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
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Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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Массовая авария произошла с маршруткой в Петербурге, есть пострадавшие
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АМИТЕЛ 02 октября в 10:59
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Продажи новых легковых автомобилей в России сократились
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Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
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Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
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В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
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35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ 09:12
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Борисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой
Ранее в субботу сообщалось, что вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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Сегодня, 4 октября 2019 года, стало известно, что ПАО Национальный банк «Траст» обсуждает с Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд рублей, возникших в процессе санкции ПАО «Бинбанк» и АО «Рост Банк».
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В самарском Политехе испекли лунный грунт в микроволновке
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