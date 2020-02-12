Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен. Об этом сообщается в Twitter экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Известно, что владелец машины уже обратился в полицию.

Политика Турецкая делегация посетит Россию для обсуждения ситуации в Сирии Турецкая делегация в ближайшие дни посетит Россию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Хоккей Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ «За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенёс сердечный приступ и упал со скамейки», — сказал Армстронг.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об опасности снюса По данным ведомства, употребление снюса является «доказанной причиной развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака лёгких».

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Происшествия Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Общество Поправки по использованию материнского капитала внесли в Госдуму РИАМО – 11 фев. На рассмотрение в Государственную думу РФ политической партией "Единая Россия" внесены поправки к законопроекту о материнском капитале, передает Федеральное агентство новостей.

Общество Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.

Общество Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.