Происшествия
Газета.RuВ Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»
Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен. Об этом сообщается в Twitter экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Известно, что владелец машины уже обратился в полицию.
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Политика
Турецкая делегация посетит Россию для обсуждения ситуации в Сирии
Турецкая делегация в ближайшие дни посетит Россию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ
«За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенёс сердечный приступ и упал со скамейки», — сказал Армстронг.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности снюса
По данным ведомства, употребление снюса является «доказанной причиной развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака лёгких».
Космос
Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры
Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
Футбол
Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, вернётся в «КамАЗ»
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Музыка
Группа Aerosmith выступит в Москве 30 июля
30 июля Aerosmith выступят на стадионе «ВТБ Арена».
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Общество
Старейшая финская юридическая компания покидает Петербург
Одна из старейших финских юридических компаний – Castrén & Snellman (C&S) – покидает российский рынок.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Автоспорт
Red Bull показала изображение новой машины RB16
На следующий день после Ferrari свою новую машину публике представила Red Bull Racing.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Общество
Поправки по использованию материнского капитала внесли в Госдуму
РИАМО – 11 фев. На рассмотрение в Государственную думу РФ политической партией "Единая Россия" внесены поправки к законопроекту о материнском капитале, передает Федеральное агентство новостей.
Происшествия
Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Общество
Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок
Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Общество
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
В ВОЗ дали коронавирусу, ранее известному как 2019-nCoV, новое, официальное название.
Здоровье
Больного с подозрением на коронавирус госпитализировали в Уфе
Гражданин с подозрением на коронавирус был доставлен в больницу Уфы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.