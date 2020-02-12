Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен. Об этом сообщается в Twitter экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Известно, что владелец машины уже обратился в полицию.
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