Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен. Об этом сообщается в Twitter экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Известно, что владелец машины уже обратился в полицию.
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Неизвестные сожгли автомобиль заводящего фанатского виража «Зенита»

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В Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража «Зенита»

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Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе

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Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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Опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
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Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
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Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
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Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Экс-хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился в Instagram stories фотографию из парикмахерской.
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Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
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Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
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Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

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Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
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Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
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Биатлон

Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону

Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
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СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

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Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.
Московский Комсомолец 07:22
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике

Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
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Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»

На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
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МИД России обвинил Турцию в обострении ситуации в Идлибе

Москва считает причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
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В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото

Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
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