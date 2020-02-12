Происшествия
Газета.RuВ Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»
Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен. Об этом сообщается в Twitter экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Известно, что владелец машины уже обратился в полицию.
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Машина поджигателей KIA заводящего фанатского виража «Зенита» засветилась на видео
Мегаполис онлайн09:21
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации.
Общество
Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Автоэксперты оценили предложение Минтранса о наделении сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра.
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Происшествия
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Авто
Опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с иконой Путина в аэропорту Пулково
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Энергетика
Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС
Российским нефтяным компаниям, владеющим заправками на территории Белоруссии, предлагается обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС).
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник.
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Экс-хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился в Instagram stories фотографию из парикмахерской.
Армия и оружие
Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео
Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Экономика
Путин назвал основную задачу в экономике
Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Эстония предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике
Эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике.
Происшествия
Уральского блогера Устинова избили в СИЗО
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Культура
Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»
На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
Армия и оружие
МИД России обвинил Турцию в обострении ситуации в Идлибе
Москва считает причиной обострения ситуации в сирийском Идлибе невыполнение Анкарой своих обязательств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Общество
В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото
Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».