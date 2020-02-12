Происшествия
Газета.RuВ Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»
Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен. Об этом сообщается в Twitter экс-главы Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Известно, что владелец машины уже обратился в полицию.
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Машина поджигателей KIA заводящего фанатского виража «Зенита» засветилась на видео
Мегаполис онлайн09:21
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Армия и оружие
МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
Происшествия
Пять легковушек и грузовик столкнулись в Новой Москве
В среду, 12 февраля, на Киевском шоссе в Новой Москве произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузовика.
Политика
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Космос
Зафиксирован сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней
Загадочный радиосигнал из глубокого космоса, обнаруженный международным коллективом исследователей, повторяется каждый шестнадцать дней.
Футбол
«Интер» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Здоровье
Названы пять способов предотвращения появления возрастных морщин
С возрастом кожа становится тоньше, суше, менее эластичной и теряет способность самозащиты. Это приводит к появлению морщин.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Происшествия
В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Здоровье
Супруга Зеленского захотела напоить украинских школьников молоком и нарвалась на гневную отповедь
В комментариях пользователи напомнили супруге президента, что многие дети не переносят лактозу или же попросту не любят молочные продукты, отказываясь от них.
Армия и оружие
Турция ожидает от США и НАТО поддержки по Идлибу
Министерство обороны Турции выпустило заявление, в котором сообщается о встрече министра обороны Хулуси Акара с главой Пентагона Марком Эспером.
Интернет
WhatsApp запускает нововведения: за отправку каких сообщений будут взиматься деньги
WhatsApp, которым пользуются по всему миру, пользуется огромной популярностью, благодаря своей простоте, функциональности и тому факту, что мессенджер абсолютно бесплатен для всех пользователей.
Общество
Ураган «Сабина» вызвал затопления на улицах Гамбурга
Ураган "Сабина" накрыл немецкий портовый город Гамбург, вызвав затопление многих улиц, сообщает издание Bild.
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Общество
Суд отменил закрытие Среднеуральской птицефабрики
Верхнепышминский суд отменил своё же решение о закрытии предприятия, пишут местные СМИ.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Кино
В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Политика
Байден провалился в Нью-Гэмпшире
Пятое место по итогам первичных выборов Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир получил бывший вице-президент США Джозеф Байден по итогам обработки 94% голосов, 12 февраля передает CNN.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Космос
В Воронеже приступили к созданию нового двигателя для ракеты «Союз-5»
На Воронежском центре ракетного двигателестроения, который входит в НПО «Энергомаш», начали создавать четырёхкамерный двигатель РД0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5».
Энергетика
ОПЕК резко понизила прогноз спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК резко понизил свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году, сославшись на вспышку коронавируса в Китае в качестве основной причины такого решения, пишет CNBC.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
Общество
Минтруд упростит получение маткапитала и выплат на детей
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил об упрощении процедуры получения материнского капитала и выплат на детей.