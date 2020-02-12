Происшествия
RT на русскомВ Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего фан-сектора «Зенита»
Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что у заводящего фанатской трибуны петербургского «Зенита» сожгли автомобиль.
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Машина поджигателей KIA заводящего фанатского виража «Зенита» засветилась на видео
Мегаполис онлайн09:21
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Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
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Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
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Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.