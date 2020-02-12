Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Санкт-Петербурге сожгли автомобиль заводящего фан-сектора «Зенита»

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что у заводящего фанатской трибуны петербургского «Зенита» сожгли автомобиль.
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