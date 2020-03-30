Второй пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге. Об этом объявил на совещании с членами городского правительства в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

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Политика Гордон Браун предложил создать мировое правительство Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.

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