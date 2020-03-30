Коронавирус

ТАССТАССВ Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге. Об этом объявил на совещании с членами городского правительства в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов.
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В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

Мегаполис онлайн07:34

В Санкт-Петербурге умер второй человек с коронавирусом

Весьма07:36

Беглов: в Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

78.ru07:18

В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

ТАСС07:15

Второй больной коронавирусом скончался в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург07:09

Беглов: В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом

Фонтанка.Ру07:22

В Петербурге заявили о втором погибшем от коронавируса

REGNUM07:19
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Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Политика

Путин заявил об успехах в борьбе с коронавирусом

В России удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе, заявил президент России Владимир Путин, говоря об успехах борьбы с заболеванием.
Lenta.ru 09:13
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Общество

Губернатор Богомаз ввёл режим самоизоляции в Брянской области

На Брянщине из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим самоизоляции. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Городской телеканал (Брянск) 07:43
Общество

Ритейлеры договорились не брать наличные в пунктах выдачи заказов

Торговцы договорились, чтоб торговые залы будут закрыты, а товар будет выдаваться в пунктах выдачи заказов.
Интерфакс 07:58
Происшествия

Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

КП - Кубань 01:00
Общество

Банки закрыли часть офисов из-за коронавируса

Ряд крупнейших банков закрыли часть своих офисов в Москве и регионах в оплачиваемую нерабочую неделю, пишет РБК.
Московский Комсомолец 08:57
Энергетика

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
РИА Новости 09:11
Кино

Фильм «Белое солнце пустыни» вышел в прокат 50 лет назад

Культовый советский вестерн режиссёра Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» вышел на экраны 30 марта 1970 года.
Парламентская газета вчера в 17:27
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Общество

В Центральном парке Нью-Йорка разворачивают полевой госпиталь

Общественное телевидение России 09:20
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
ТАСС 07:29
Политика

Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве

Президент России Владимир Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве и Подмосковье.
Lenta.ru 09:21
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Футбол

Капитан «Астон Виллы» призывал всех остаться дома, а сам разбил машину

Накануне аварии Грилиш в своих социальных сетях разместил обращение к фанатам, призвав их оставаться дома и соблюдать карантин из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 03:23
Политика

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия 27 марта в 09:56
Футбол

Нойер просит у «Баварии» контракт до 2025 года

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер просит у своего клуба контракт до 2025 года, передает Bild.
Газета.Ru 07:15
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Политика

В ЕС обвинили РФ в «распространении дезинформации» на фоне пандемии

В документе политики указали, что всерьез обеспокоены "текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России" "Очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", - указано в письме.
Газета.Ru 02:18
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 11:16
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor вчера в 03:10
Здоровье

Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Новости Тюмени 72.ru 01:23
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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