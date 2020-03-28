Коронавирус
ИнтерфаксВ Петербурге умер пациент с коронавирусом
В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга в субботу скончался пациент с коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов.
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Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.
— Александр Беглов, российский политикТК Звезда 09:11
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Первая потеря в Петербурге: в Боткинской больнице от коронавируса скончался пациент
Петербургский дневник09:30
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