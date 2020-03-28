Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Читать в источнике
Комментировать194
Александр Беглов
Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.
— Александр Беглов, российский политикТК Звезда 09:11

Подробнее о событии

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

РИА Новости09:52

В больнице имени Боткина умер первый больной коронавирусом

78.ru09:33

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

Интерфакс09:22

Первая потеря в Петербурге: в Боткинской больнице от коронавируса скончался пациент

Петербургский дневник09:30

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

ТАСС09:13

В Боткина умер больной коронавирусом пациент. Он вернулся в Петербург месяц назад

Фонтанка.Ру09:10

В Боткинской больнице скончался пациент с коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург09:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Спорт

Биатлонистку Халиуллину госпитализировали с подозрением на коронавирус

МК-Спорт 06:04
Общество

Метро Уханя частично заработало после остановки из-за коронавируса

В китайском городе Ухань частично заработало метро, которое было остановлено из-за распространения коронавируса.
Znak.com 02:55
Здоровье

Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Журналистская правда вчера в 09:36
Политика

Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.
РИА Новости 09:24
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Футбол

РПЛ рассматривает вариант с возобновлением сезона в июле

Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля.
Чемпионат 10:01
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Вечерняя Москва 06:33
Гаджеты

Apple снижает заказы на компоненты iPhone 11

Компания Apple снизила объём заказов комплектующих для iPhone на 18% по сравнению с прошлым годом.
UfaTime.ru 07:33
Экономика

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
РБК вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
StarHit.ru вчера в 14:00
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Волейбол

Официально: Чемпионат России по волейболу завершен досрочно

Чемпионат России по волейболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 08:58
Общество

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском 07:04
Происшествия

В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом

Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.
Красная весна 06:58
Футбол

«Зенит» назвал цену за трансфер Азмуна в «Наполи»

Газета.Ru 09:46
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Авто

УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Судя по документу, шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglide «подружат» с двумя версиями 2,7-литрового бензинового двигателя ЗМЗ мощностью 135 и 150 л.с. С ними же, как и прежде, будет работать стандартная пятиступенчатая «механика», ныне доступная и для «Пикапа», и для других моделей УАЗ.
Автоновости дня 25 марта в 09:46
Происшествия

Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать.
Lenta.ru 10:04
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности коронавируса для людей всех возрастов

Вуйнович напомнила, что во Франции в реанимации находятся 12 человек, возраст которых не превышает 20 лет.
Вечерняя Москва 07:39
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Профиль вчера в 12:03
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 09:45
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Футбол

Понсе рассказал об адаптации в «Спартаке»

Спорт-Экспресс 08:22
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Происшествия

В Шереметьево на дороге нашли золотые слитки

IrkutskMedia вчера в 03:10
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное