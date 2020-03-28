Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Политика Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.

Общество Мишустин поручил полностью закрыть границы России Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Здоровье Врачи установили время сохранения коронавируса в организме Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Происшествия В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.

Общество WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.

Авто УАЗ сертифицировал УАЗ «Пикап» с «автоматом» Судя по документу, шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglide «подружат» с двумя версиями 2,7-литрового бензинового двигателя ЗМЗ мощностью 135 и 150 л.с. С ними же, как и прежде, будет работать стандартная пятиступенчатая «механика», ныне доступная и для «Пикапа», и для других моделей УАЗ.

Общество В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.