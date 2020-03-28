Коронавирус
ВедомостиВ Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
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Мы действуем по принципу сегодня и сейчас, в зависимости от сложившейся ситуации. Сегодня мы потеряли одного человека в Боткинской больнице. Причина смерти будет устанавливаться после вскрытия. У нас есть одна потеря.
— Александр Беглов, российский политикТК Звезда 09:11
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Первая потеря в Петербурге: в Боткинской больнице от коронавируса скончался пациент
Петербургский дневник09:30
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Общество
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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
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Общество
Винокур рассказал о состоянии Лещенко
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В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом
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Футбол
«Зенит» назвал цену за трансфер Азмуна в «Наполи»
Общество
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса
Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
Авто
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Происшествия
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Общество
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Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
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Понсе рассказал об адаптации в «Спартаке»
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В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
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