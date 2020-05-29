Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 16:06 — REGNUM Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал примерно в два раза, заявил 29 мая заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский.

В Санкт-Петербурге вдвое упал спрос на жилье

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