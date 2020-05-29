Экономика

REGNUMREGNUMВ Санкт-Петербурге вдвое упал спрос на жилье

Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 16:06 — REGNUM Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал примерно в два раза, заявил 29 мая заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Петербурге в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию 3,7 млн квадратных метров жилья

Телеканал Санкт-Петербург10:11

Спрос на жильё в Петербурге во время пандемии упал наполовину

78.ru08:57

В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье

Lenta.ru06:57

В Петербурге спрос на жилье упал в два раза

Piter.tv07:59

Спрос на жилье в Петербурге упал на 50% во время пандемии

ТАСС07:14

Смольный заявил о падении спроса на жильё в Петербурге на 50%

DP.RU08:56

В Петербурге вдвое упал спрос на жилье

РИА Новости05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Общество

Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вместе с Роспотребнадзором порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней.
Известия 08:51
2,1K
Экономика

Премьер-министр Украины назвал сроки получения кредита от МВФ

В общей сложности с 2014 года ЕС одолжил Киеву 3,8 млрд евро, что стало рекордным размером денежной помощи стране, не входящей в союз.
Слово и Дело 09:15
Происшествия

Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке

В Москве на Петровке у здания столичного ГУ МВД второй день подряд задерживают заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего этой радиостанции Александра Плющева.
Интерфакс 09:42
Общество

Кадыров опроверг новые сообщения о его полете в Москву

ФАН 08:25
3
Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Газета.Ru 09:48
9
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado будет кроссовером и получит вариатор

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении и вовсе станет кроссовером.
Автоновости дня 05:35
10
Шоу-бизнес

Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья

Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
123
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
49
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Известия 10:11
69
Кино

Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»

Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Происшествия

В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду

Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
53
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

РИА Новости 05:23
9
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей

«Балахончик от Дольче из клипа „Романы“ - самая дорогая вещь в моем гардеробе — 280 тысяч евро (более 21 миллиона рублей)», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».
Shraibikus News 05:41
14
Космос

В США погода помешала запуску космического корабля Crew Dragon

В США компания SpaceX отложила запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на 30 мая.
ФедералПресс 27 мая в 22:21
1,5K
Общество

Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
2
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
48
Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
4
Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания вчера в 06:10
8
Общество

Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса

Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Мой Брянск 06:06
30
Экономика

Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома

Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
8
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
31
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина показала первое общее фото сыновей

Сыну было решено дать имя Сергей в честь погибшего брата спортсмена. Известно, что Александр Овечкин мечтает вырастить из сына хоккеиста .
Летидор 04:30
1
Общество

Выплату на детей 3–16 лет 1 июня получат 10 млн семей

Единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет получат 10 млн семей уже 1 июня.
News.ru 09:34
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
1,1K
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
117
Хоккей

Приз лучшего снайпера НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина

ProstoProSport 01:00
3
Футбол

«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым

Soccer.ru 08:46
Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
2
Политика

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ 09:20
135
Наука

Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса

Симптом может быть связан с легким течением болезни.
Вечерняя Москва 01:49
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное