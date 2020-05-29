Экономика
REGNUMВ Санкт-Петербурге вдвое упал спрос на жилье
Санкт-Петербург, 29 мая 2020, 16:06 — REGNUM Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал примерно в два раза, заявил 29 мая заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский.
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В Петербурге в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию 3,7 млн квадратных метров жилья
Телеканал Санкт-Петербург10:11
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Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вместе с Роспотребнадзором порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней.
Известия 08:51
Экономика
Премьер-министр Украины назвал сроки получения кредита от МВФ
В общей сложности с 2014 года ЕС одолжил Киеву 3,8 млрд евро, что стало рекордным размером денежной помощи стране, не входящей в союз.
Слово и Дело 09:15
Происшествия
Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке
В Москве на Петровке у здания столичного ГУ МВД второй день подряд задерживают заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего этой радиостанции Александра Плющева.
Интерфакс 09:42
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado будет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении и вовсе станет кроссовером.
Автоновости дня 05:35
Шоу-бизнес
Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья
Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Кино
Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Происшествия
В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду
Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей
«Балахончик от Дольче из клипа „Романы“ - самая дорогая вещь в моем гардеробе — 280 тысяч евро (более 21 миллиона рублей)», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».
Shraibikus News 05:41
Космос
В США погода помешала запуску космического корабля Crew Dragon
В США компания SpaceX отложила запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами на 30 мая.
ФедералПресс 27 мая в 22:21
Общество
Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три
Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Российская газета 09:38
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
"До 16 июня включительно продлен режим самоизоляции на территории Волгоградской области — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров", - говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 09:45
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания вчера в 06:10
Общество
Составлен рейтинг восстановления городов после коронавируса
Компания 2ГИС составила рейтинг восстановления городов России после эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Мой Брянск 06:06
Экономика
Эксперты спрогнозировали укрепление рубля из-за отпусков россиян дома
Отказ россиян от отпусков за границей может поддержать рубль, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.
РБК 09:53
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина показала первое общее фото сыновей
Сыну было решено дать имя Сергей в честь погибшего брата спортсмена. Известно, что Александр Овечкин мечтает вырастить из сына хоккеиста .
Летидор 04:30
Общество
Выплату на детей 3–16 лет 1 июня получат 10 млн семей
Единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет получат 10 млн семей уже 1 июня.
News.ru 09:34
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Хоккей
Приз лучшего снайпера НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина
ProstoProSport 01:00
Футбол
«Ахмат» не продлит контракт с Глушаковым
Soccer.ru 08:46
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Коммерсантъ 09:20
Наука
Медики выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Симптом может быть связан с легким течением болезни.
Вечерняя Москва 01:49