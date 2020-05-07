В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. Ранее масочный режим ввела Москва. Он начнет действовать с 12 мая.

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