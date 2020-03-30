За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах страны, сообщает оперативный штаб. Из них 27 — в Петербурге и шесть — в Ленинградской области. Таким образом, в городе на Неве стало 125 случаев заражения.

За сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

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Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В Татарстане ввели режим спецпропусков Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Общество Заболевших найдут по приложению Приложение «Социальный мониторинг» появилось в магазине приложений для смартфонов Google Play 25 марта.

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Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.