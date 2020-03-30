Общество

78.ru78.ruЗа сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах страны, сообщает оперативный штаб. Из них 27 — в Петербурге и шесть — в Ленинградской области. Таким образом, в городе на Неве стало 125 случаев заражения.
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За сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса

78.ru03:52

В Петербурге за сутки зафиксировали 27 новых случаев коронавируса

Невские Новости05:32

За сутки в Петербурге зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19

АиФ Санкт-Петербург04:15

В Петербурге за сутки выявили 27 случаев заболевания коронавирусом

Gazeta.SPb04:08

В Петербурге за сутки выявили еще восемь заболевших коронавирусом. В России — более 300

Фонтанка.Ру30 марта в 05:10

В Петербурге за сутки 48 новых заболевших коронавирусом

Neva.Todayвчера в 05:28

В Петербурге выявили восемь новых случаев коронавируса

Город+30 марта в 05:15
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Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Интерфакс 01:12
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:08
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Энергетика

Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие

В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
РИА Новости 03:46
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Путешествия

Почти все организованные туристы вернулись из-за границы в РФ

Почти все организованные туристы вернулись из-за границы в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Москва 24 04:33
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Neva.Today 04:15
Общество

В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
Общество

Заболевших найдут по приложению

Приложение «Социальный мониторинг» появилось в магазине приложений для смартфонов Google Play 25 марта.
Коммерсантъ 06:10
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Общество

Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Известия 07:21
Политика

Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.
Городовой 06:57
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Общество

В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Саратов 24 07:02
Общество

Украина введет режим «все в масках»

С 6 по 24 апреля на Украине могут ввести режим «все в масках» и внедрить дополнительные, более жесткие карантинные ограничения.
Lenta.ru 07:12
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Единоборства

Емельяненко показал скоростное упражнение для ударов руками

Спортсмен показал скоростную тренировку ударов руками. «Вот такая у меня скорость рук!» — подписал видео Емельяненко.
Спорт-Экспресс вчера в 12:59
Общество

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

За сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Lenta.ru 03:54
Общество

Умер второй пациент с коронавирусом в Подмосковье

По данным оперативного штаба по распространению и мониторингу коронавируса, в Подмосковье умер второй пациент, зараженный инфекцией.
Live24 05:34
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
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