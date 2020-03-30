Общество
78.ruЗа сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах страны, сообщает оперативный штаб. Из них 27 — в Петербурге и шесть — в Ленинградской области. Таким образом, в городе на Неве стало 125 случаев заражения.
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В Петербурге за сутки выявили еще восемь заболевших коронавирусом. В России — более 300
Фонтанка.Ру30 марта в 05:10
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Политика
Путин перестал здороваться за руку из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, естественно, изменил манеру приветствия и сейчас не здоровается за руку при личных встречах, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Путешествия
Почти все организованные туристы вернулись из-за границы в РФ
Почти все организованные туристы вернулись из-за границы в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Стали известны регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Общество
Заболевших найдут по приложению
Приложение «Социальный мониторинг» появилось в магазине приложений для смартфонов Google Play 25 марта.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких решений по изменению планов проведения парада Победы в Москве 9 мая еще не принимались.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи
Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Общество
Украина введет режим «все в масках»
С 6 по 24 апреля на Украине могут ввести режим «все в масках» и внедрить дополнительные, более жесткие карантинные ограничения.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Единоборства
Емельяненко показал скоростное упражнение для ударов руками
Спортсмен показал скоростную тренировку ударов руками. «Вот такая у меня скорость рук!» — подписал видео Емельяненко.
Общество
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
За сутки в России зафиксировали смерть еще семи человек с коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Умер второй пациент с коронавирусом в Подмосковье
По данным оперативного штаба по распространению и мониторингу коронавируса, в Подмосковье умер второй пациент, зараженный инфекцией.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.