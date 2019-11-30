Футбол
Vprognoze.ruВ Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу
По версии источника, во время матча фанаты «Спартака» стали выкрикивать оскорбительные выражения в адрес нападающего первой команды «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы. Оперативники центра по борьбе с экстремизмом задержали шестерых фанатов «Спартака» прямо на трибуне.
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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда
В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.Фонтанка.Рувчера в 07:49
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Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы
Спорт-Экспрессвчера в 09:59
Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков «Спартака» за оскорбления Дзюбы
Sport24.ruвчера в 11:51
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