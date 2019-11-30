Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruВ Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу

По версии источника, во время матча фанаты «Спартака» стали выкрикивать оскорбительные выражения в адрес нападающего первой команды «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы. Оперативники центра по борьбе с экстремизмом задержали шестерых фанатов «Спартака» прямо на трибуне.
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с чего всё началось

За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.
Фонтанка.Рувчера в 07:49

Подробнее о событии

За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

Фонтанка.Рувчера в 07:49

В Петербурге задержали фанатов. Колонка Дмитрия Егорова

Чемпионат04:00

Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы

Спорт-Экспрессвчера в 09:59

«Я люблю Москву, но привязанности нет». Как Дзюба пришел в «Спартак» с Чистых прудов и стал там звездой

Sports.ru05:05

Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков «Спартака» за оскорбления Дзюбы

Sport24.ruвчера в 11:51

Петербургские полицейские задержали шестерых фанатов «Спартака» за оскорбление Дзюбы

АБНвчера в 08:30

В Санкт-Петербурге задержали оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

Sportbox.RUвчера в 10:53
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Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM вчера в 08:14
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Политика

Макрон заступился за Россию перед НАТО

Главным противником НАТО является вовсе на Россия или Китай, а международный терроризм.
Lenta.ru 04:54
Футбол

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес

Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера

Несколько лет назад Семенович узнала, что у нее гигантомастия — именно такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой или девятый размер, а каждая грудь весит больше 2,5 килограммов.
StarHit.ru вчера в 12:00
Футбол

Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.
Взгляд.ру вчера в 13:38
Космос

Хаббл обнаруживает динамический галактический дуэт

Вместе, дуэт называется Arp 293 и они взаимодействуют.
AstroNews.ru 29 ноября в 09:56
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»

Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
RT на русском 03:23
Здоровье

Ученые рассказали, как научиться определять рак легких по рукам

Британские ученые рассказали о быстром способе, как легко выявить, есть ли у человека рак легких.
Политическая Экспертиза 02:35
Музыка

The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сообщила о воссоединении группы.
Life.ru 28 ноября в 10:38
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия 29 ноября в 10:37
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

Под Саратовом нашли вмерзшего в лед младенца

Дети, игравшие на берегу реки в Саратовской области, нашли тело младенца, вмерзшее в лед.
Вести.Ru вчера в 13:36
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Политика

Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

МИД Сирии обвинил США в попытках вмешательства в деятельность сирийского конституционного совета.
RT на русском 04:25
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor вчера в 00:52
Политика

В Киеве согласились с прогнозом Володина о распаде Украины

Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о вероятности потери Киевом контроля над другими регионами страны оценил украинский телеведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, сообщает Федеральное агентство новостей.
Слово и Дело 05:03
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев рассказал о болезни супруги

Стало известно, что 64-летняя супруга шоумена Гогена Солнцева, серьезно больна.
Наша версия 28 ноября в 07:38
Здоровье

В РФ могут ввести уроки по профилактике ВИЧ для родителей школьников

Сотрудники Министерства здравоохранения России призвали ввести для родителей школьников специальные уроки по профилактике ВИЧ.
News.ru 03:06
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Армия и оружие

Офицер ВСУ застрелил солдата, отказавшегося воевать в Донбассе

Pravda.Ru 02:26
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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