Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruВ Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу

По версии источника, во время матча фанаты «Спартака» стали выкрикивать оскорбительные выражения в адрес нападающего первой команды «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы. Оперативники центра по борьбе с экстремизмом задержали шестерых фанатов «Спартака» прямо на трибуне.
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с чего всё началось

За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.
Фонтанка.Рувчера в 07:49

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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

Фонтанка.Рувчера в 07:49

«Зенит» — «Спартак», 1 декабря 2019, Дзюба и фанаты, тест «Чемпионата»

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Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы

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Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков «Спартака» за оскорбления Дзюбы

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Sports.ruвчера в 11:34

Непомнящий назвал заказом акцию фанатов против Дзюбы

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Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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