В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

с чего всё началось

По версии источника, во время матча фанаты «Спартака» стали выкрикивать оскорбительные выражения в адрес нападающего первой команды «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы. Оперативники центра по борьбе с экстремизмом задержали шестерых фанатов «Спартака» прямо на трибуне.

Футбол Наиль Умяров – биография, как попал в «Спартак», детские фото Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.

Футбол Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом» В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.

Политика Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Авто Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Космос «Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Футбол Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло» «Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.

Культура Кот исполнил соло на клавишных и спел Интересно, приняли бы исполнителя в группу «Бременские музыканты». Сложно сказать, о чем эта песня, но кот явно исполняет ее от всей души.

Шоу-бизнес Бузова оголилась для фото с подарком от поклонника Певица Ольга Бузова после концерта в Туле опубликовала фотографию с подарком от поклонников, заинтриговав своих подписчиков в социальных сетях, присутствует ли на ней одежда.

Общество Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.

Единоборства Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского бойца MMA Александра Емельяненко с победой в поединке с пауэрлифтером и стронгменом Михаилом Кокляевым.

Армия и оружие На Украине признали превосходство российских боевых катеров Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».

Общество Назван риск употребления красной икры Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.