Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruВ Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу

По версии источника, во время матча фанаты «Спартака» стали выкрикивать оскорбительные выражения в адрес нападающего первой команды «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы. Оперативники центра по борьбе с экстремизмом задержали шестерых фанатов «Спартака» прямо на трибуне.
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с чего всё началось

За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.
Фонтанка.Рувчера в 07:49

Подробнее о событии

За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

Фонтанка.Рувчера в 07:49

Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы

Спорт-Экспрессвчера в 09:59

В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу

Чемпионатвчера в 11:10

Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков «Спартака» за оскорбления Дзюбы

Sport24.ruвчера в 11:51

🤨 Центр «Э» задержал фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим

Sports.ruвчера в 11:34

Петербургские полицейские задержали шестерых фанатов «Спартака» за оскорбление Дзюбы

АБНвчера в 08:30

В Санкт-Петербурге задержали оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

Sportbox.RUвчера в 10:53
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Происшествия

В Забайкалье перевернулся автобус, есть погибшие

РИА Новости 02:22
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru вчера в 12:11
Энергетика

Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Армия и оружие

У российских подводных лодок обнаружили критические проблемы

Оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
News.ru вчера в 08:58
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он в Facebook.
RT на русском 03:23
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Здоровье

Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска

В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов, так как уволились все доктора, работавшие в стационаре.
Газета.Ru 02:00
Политика

Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Вести.Ru вчера в 18:27
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Газета.Ru 00:55
Политика

Эрдоган определился с датой запуска газопровода «Турецкий поток»

Росбалт вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Тело младенца было обнаружено 30 ноября игравшими неподалеку от реки детьми. Они заметили вмерзший в лед предмет и обратились к взрослым.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Дело о крушении Boeing MH17 частично передали в суд в Гааге

Издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя суда сообщает о получении судьями окружного суда Гааги части обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines, которое случилось в Донбассе в 2014 году.
Военное дело вчера в 01:52
Общество

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
РИА Новости вчера в 11:46
Наука

Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру

Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Индикатор вчера в 15:08
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Детройта", в котором его команда победила - 5:2.
Российская газета 00:31
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
Биатлон

Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону

News.ru вчера в 10:09
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru вчера в 15:39
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»

Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru вчера в 03:00
Игры

Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru вчера в 15:14
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости вчера в 06:37
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Армия и оружие

Комбриг 58-й механизированной бригады — «чистый» военный преступник без коррупционной составляющей

Украинские боевики стремятся нанести максимальный урон гражданской инфраструктуре и городскому коммунальному хозяйству.
Новостной фронт вчера в 12:21
Наука

Ученые выяснили, какая пища может вызывать рак у мужчин

Ученые из Университета Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты, сообщает РИА Новости.
Известия Мордовии вчера в 18:35
Наука

У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца

Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Ugpressa.ru 29 ноября в 07:33
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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