В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

с чего всё началось

По версии источника, во время матча фанаты «Спартака» стали выкрикивать оскорбительные выражения в адрес нападающего первой команды «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы. Оперативники центра по борьбе с экстремизмом задержали шестерых фанатов «Спартака» прямо на трибуне.

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