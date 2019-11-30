Футбол
ИзвестияВ Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы
В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом 30 ноября сообщает «Фонтанка».
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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда
В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.Фонтанка.Ру07:49
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Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Футбол
Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей
По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мацея Савицки, сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.Матч пройдет 2 июня.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Футбол
Автобус с нигерийскими футболистами попал под обстрел
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Происшествия
При ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате ДТП с участием легковушки «Лады Калины» и грузовика MAN на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» погибли пять человек, среди которых трое детей.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Культура
Юрий Башмет откроет фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в Пушкинском музее
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета даст старт XXXIX Международному музыкальному фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" концертом "Англия: страна надежд и славы".
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Политика
Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.
Шоу-бизнес
Семенович призналась, что делала операцию на груди
Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Происшествия
Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти
Плакаты экстремистской направленности были обнаружены в электричке на станции «Северская» в Ленинградской области.
Футбол
Сарри: «Роналду не такой игрок, как все остальные»
Послушайте, разумеется, что Роналду не такой игрок, как все остальные, и неважно, как мне положено говорить.
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Технологии
Девкиты PS5 продолжают утекать, пока нового Xbox ни у кого нет
Спорно, ведь, пока сторонние разработчики всё ближе знакомятся с PS5, новый Xbox лишь маячит на горизонте.
Экономика
Правительство готовит отмену пенсий в России
Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Эмери
Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.