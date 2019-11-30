В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом 30 ноября сообщает «Фонтанка».

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы

Спорт Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Футбол Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мацея Савицки, сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.Матч пройдет 2 июня.

Политика CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.

Происшествия При ДТП в Красноярском крае погибли пять человек В результате ДТП с участием легковушки «Лады Калины» и грузовика MAN на 935 километре трассы Р-255 «Сибирь» погибли пять человек, среди которых трое детей.

Политика МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.

Политика Елена Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись оппозиционного политика, министра юстиции Украины (2013-2014 гг.) Елены Лукаш: Президент #Зеленский хочет бы встретиться со студентами – онижедетями.

Происшествия В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.

Происшествия Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Экономика Правительство готовит отмену пенсий в России Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.

Гаджеты Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9 Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.