Футбол
ИзвестияВ Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы
В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом 30 ноября сообщает «Фонтанка».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда
В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.Фонтанка.Ру07:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Кино
В прокат выходит комедийный детектив «Достать ножи» Райана Джонсона
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Происшествия
Почти 250 туристов из России более суток ожидают вылета с острова КНР
Почти 250 туристов из Казани более суток не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за задержки воздушного судна, сообщили в пресс-службе международного аэропорта столицы Татарстана.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова после фотосессии на шоу «План Б» хотела уйти из проекта
Ольга Бузова призналась, что после фотосессии на шоу "План Б" хотела уйти из проекта.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ получают наркотики почтой, Украину наводнило оружие из зоны ООС
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Гаджеты
В Huawei рассказали, в чем Harmony OS лучше Android
Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан во время общения с журналистами рассказал, чем операционная система Harmony лучше Android.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Общество
Тверь поднялась в рейтинге городов России по качеству жизни
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.