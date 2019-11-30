В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом 30 ноября сообщает «Фонтанка».

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы

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