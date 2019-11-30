Футбол

ИзвестияИзвестияВ Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом 30 ноября сообщает «Фонтанка».
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с чего всё началось

За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.
Фонтанка.Ру07:49

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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

Фонтанка.Ру07:49

Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы

Спорт-Экспресс09:59

В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу

Чемпионат11:10

Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков «Спартака» за оскорбления Дзюбы

Sport24.ru11:51

Петербургские полицейские задержали шестерых фанатов «Спартака» за оскорбление Дзюбы

АБН08:30

🤨 Центр «Э» задержал фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим

Sports.ru11:34

В Санкт-Петербурге задержали оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

Sportbox.RU10:53
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Lenta.ru 15:07
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Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости 13:30
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«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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