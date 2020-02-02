Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля. По предварительным данным, сейчас существует угроза обрушения крыши.
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Пожар в здании «Лениздата» в Петербурге ликвидировали

ТАСС08:16

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге потушен

Интерфакс08:08

Открытое горение в здании «Лениздата» ликвидировано

Петербургский дневник05:48

Огонь в «Лениздате» полностью потушен – МЧС

78.ru08:14

Пожар в «Лениздате» локализовали через два часа

Фонтанка.Ру04:31

Видео с места пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

РЕН ТВ01:50

В Петербурге ликвидировали пожар в бизнес-центре «Лениздат»

РИА Новости07:59
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Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Политика

Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава

Снижение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 07:37
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Политика

Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.
Lenta.ru 08:34
Общество

NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Известия вчера в 23:41
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Общество

«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг

"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
РИА Новости 04:05
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

Незадолго до обрушения СКК начальник попросил слесаря выйти из люльки

Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря - 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.
КП - Санкт-Петербург 08:24
Теннис

Джокович выиграл Australian Open

Коммерсантъ 07:52
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Lenta.ru 02:55
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна 05:19
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
РИА Новости 08:48
Политика

Помпео сообщил о готовности США обеспечивать Белоруссию нефтью на 100%

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство «БелТа».
Rambler News Service вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
НТВ 05:35
Здоровье

Рошаль оценил организацию школьной медицины на «троечку с минусом»

Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ "Здравоохранение" и "Демография", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
РИА Новости 31 января в 06:50
Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
Космос

В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет

Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за последние семь лет.
Discover24 05:32
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК 31 января в 08:57
Футбол

Президент «Атлетико» намекнул, почему сорвался трансфер Кавани

Президент «Атлетико» Энрике Сересо обвинил родственников нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани в несостоявшемся трансфере игрока.
Матч ТВ вчера в 15:25
Футбол

Вратарь Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»

«Сочи» сообщил, что вратарь Евгений Фролов покинет команду.
Sports.ru 07:54
Здоровье

В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом

Заболевший новым типом коронавируса гражданин Китая, который оказался недоволен качеством медицинской помощи в Забайкальской краевой инфекционной больнице, находится в хороших условиях, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на главврача Сергея Юрчука.
РИА Новости 07:24
Авто

Названы главные ошибки при замене моторного масла

Водителям следует соблюдать определенные алгоритмы при замене моторного масла.
Московский Комсомолец 08:38
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Армия и оружие

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:20
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
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