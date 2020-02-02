Происшествия
ИзвестияВ Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля. По предварительным данным, сейчас существует угроза обрушения крыши.
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Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Политика
Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава
Снижение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Политика
Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»
В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.
Общество
NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret
Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Общество
«Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг
"Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Незадолго до обрушения СКК начальник попросил слесаря выйти из люльки
Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря - 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.
Теннис
Джокович выиграл Australian Open
Происшествия
Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео
Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Политика
Помпео сообщил о готовности США обеспечивать Белоруссию нефтью на 100%
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство «БелТа».
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
Здоровье
Рошаль оценил организацию школьной медицины на «троечку с минусом»
Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ "Здравоохранение" и "Демография", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса
В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
Космос
В NASA показали, как изменился марсоход Curiosity за 7 лет
Специалисты НАСА решили продемонстрировать широкой публике, как сильно изменился марсоход Curiosity за последние семь лет.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Футбол
Президент «Атлетико» намекнул, почему сорвался трансфер Кавани
Президент «Атлетико» Энрике Сересо обвинил родственников нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани в несостоявшемся трансфере игрока.
Футбол
Вратарь Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»
«Сочи» сообщил, что вратарь Евгений Фролов покинет команду.
Здоровье
В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом
Заболевший новым типом коронавируса гражданин Китая, который оказался недоволен качеством медицинской помощи в Забайкальской краевой инфекционной больнице, находится в хороших условиях, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на главврача Сергея Юрчука.
Авто
Названы главные ошибки при замене моторного масла
Водителям следует соблюдать определенные алгоритмы при замене моторного масла.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Армия и оружие
200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией
Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".