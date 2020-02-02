Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля. По предварительным данным, сейчас существует угроза обрушения крыши.

Политика Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Политика Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава Снижение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова.

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Политика Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории» В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.

Общество NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество «Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг "Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.

Происшествия В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Здоровье Рошаль оценил организацию школьной медицины на «троечку с минусом» Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ "Здравоохранение" и "Демография", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.

Экономика Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.