Происшествия
REGNUMВ центре Петербурга горит здание «Лениздата»
В центре Петербурга утром 2 февраля пожарные тушат здание на набережной реки Фонтанки, которое хорошо известно горожанам как «Лениздат». Ранее здесь располагались редакции почти всех ленинградских газет, затем здание использовалось как бизнес-центр.
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Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Общество
Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье
На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска.
Политика
Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
Армия и оружие
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Общество
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу
Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Технологии
В России создают беспроводную зарядку для смартфона
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Происшествия
На Украине в рефрижераторе с яблоками нашли граждан Афганистана
Полицейские под Львовом обнаружили четырех граждан Афганистана в рефрижераторе с яблоками, сообщила в воскресенье пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
Биатлон
Норвежец Невланд взял золото пасьюта ЮЧМ, лучший из россиян Зубарев — 20-й
Лучшим же из россиян стал Алексей Зубарев, замкнувший топ-20. Этой гонкой завершилась программа ЧМ для юношей.
Кино
«Холоп» собрал в кинопрокате России и СНГ более 3 миллиардов рублей
За месяц кассовые сборы фильма превысили сумму в 3 млрд рублей. Такой ажиотаж был замечен на территории России и стран СНГ.
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Политика
Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом
Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Политика
Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН
Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Армия и оружие
Встреча Россия-НАТО запланирована на начало февраля
Встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.