Происшествия

REGNUMREGNUMВ центре Петербурга горит здание «Лениздата»

В центре Петербурга утром 2 февраля пожарные тушат здание на набережной реки Фонтанки, которое хорошо известно горожанам как «Лениздат». Ранее здесь располагались редакции почти всех ленинградских газет, затем здание использовалось как бизнес-центр.
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Источник: открытое горение в здании «Лениздата» в Петербурге ликвидировали

ТАСС05:13

Здание «Лениздата». Справка

Телеканал Санкт-Петербург06:47

Открытое горение в здании «Лениздата» ликвидировано

Петербургский дневник05:48

При пожаре в «Лениздате» пострадала студия, на которой репетировал Шнуров

78.ru06:01

Видео с места пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

РЕН ТВ01:50

Пожар в «Лениздате» локализовали через два часа

Фонтанка.Ру04:31

Пожарный, тушивший здание «Лениздата» в Петербурге, обратился к врачам

РИА Новости03:42
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Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Общество

Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье

На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска.
РБК вчера в 00:29
Политика

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 31 января в 14:16
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Общество

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru 01:20
Технологии

В России создают беспроводную зарядку для смартфона

REGNUM 31 января в 17:19
Космос

Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной

Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
РЕН ТВ 31 января в 11:41
Происшествия

На Украине в рефрижераторе с яблоками нашли граждан Афганистана

Полицейские под Львовом обнаружили четырех граждан Афганистана в рефрижераторе с яблоками, сообщила в воскресенье пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
РИА Новости 06:10
Биатлон

Норвежец Невланд взял золото пасьюта ЮЧМ, лучший из россиян Зубарев — 20-й

Лучшим же из россиян стал Алексей Зубарев, замкнувший топ-20. Этой гонкой завершилась программа ЧМ для юношей.
Матч ТВ 05:39
Кино

«Холоп» собрал в кинопрокате России и СНГ более 3 миллиардов рублей

За месяц кассовые сборы фильма превысили сумму в 3 млрд рублей. Такой ажиотаж был замечен на территории России и стран СНГ.
Live24 01:34
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
РЕН ТВ вчера в 13:23
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 06:58
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Здоровье

Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом

Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:17
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Киберспорт

В Dota 2 обнаружили чит, блокирующий появление крипов

Dota2.ru 07:00
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Avia.pro 04:22
Политика

Песков увидел в «сделке века» Трампа несоответствие резолюциям СБ ООН

Некоторое положения «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта не совсем соответствуют положениям резолюции Совета безопасности ООН, это «видно невооруженным глазом».
РБК 06:53
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК 31 января в 17:28
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Армия и оружие

Встреча Россия-НАТО запланирована на начало февраля

Встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Газета.Ru 07:00
Общество

Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Известия 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
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