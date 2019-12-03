Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Крупный пожар на Московском шоссе. Горит ангар с каучуком на площади 6 тысяч «квадратов»

Телеканал Санкт-Петербург21:58

На юге Петербурга горит промзона с объектами Санкт-Петербургской таможни. Вслед за пожарным поездом на место прибыла передвижная химико-радиометрическая лаборатория

Фонтанка.Ру21:25

В Петербурге при крупном пожаре в ангаре никто не пострадал

РИА Новости21:49

Стало известно, что хранилось на загоревшемся в Шушарах складе

78.ru21:24

Еще один пожарный поезд направили тушить ангар на Московском

Мойка7820:19

В крупном пожаре на Московском шоссе никто не пострадал

Невские Новости22:12

При крупном пожаре в ангаре в Петербурге никто не пострадал

ТАСС21:45
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Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Политика

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru 15:06
Экономика

Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:56
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
Происшествия

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Российская газета 21:14
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Коммерсантъ 18:49
Армия и оружие

Курды заявили, что американские военные вернулись на северо-восток САР

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что военные международной коалиции во главе с США вернулись на северо-востоке Сирии.
РИА Новости 16:48
Здоровье

Медучреждения Сахалина поборются за статус «Доступной поликлиники»

Благодаря мониторингу, статус «Доступная поликлиника» появился у центральных районных больниц Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского, а также поликлиники №4 Южно-Сахалинска.
Deita.ru 21:48
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Экономика

«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
РБК 22:00
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве сына мужчину

РБК 09:41
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
ТАСС 19:15
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж

За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.
Wday.ru 06:35
Политика

Захарова прокомментировала готовность Киева «принять пару» областей РФ

Аргументы и Факты 04:35
Футбол

Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
РИА Новости 07:46
Здоровье

Язва на губе жительницы английской деревни оказалась раком полости рта

Язва на внутренней части верхней губы жительницы английской деревни Шиллингстон, графство Дорсет, оказалась раковой опухолью полости рта.
iReactor 22:13
Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»

На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru 04:24
Кино

Вышел тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

В сети появился короткий тизер фильма «Не время умирать», 25-го в серии об агенте MI6 Джеймсе Бонде.
Аргументы и Факты 06:10
Культура

В США умерла актриса Шелли Моррисон

RT на русском 10:31
Космос

«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

Arp 293 включает в себя галактики NGC 6286 и NGC 6285.
Популярная механика вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК 14:10
Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
РИА Новости 03:20
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Технологии

Эксперты объяснили, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

Многие люди оставляют в розетке зарядное устройство мобильного телефона или другого гаджета после окончания процесса «заполнения» аккумуляторной батареи.
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Общество

Ввоз автомобилей на Дальний Восток без ЭРА-ГЛОНАСС продлили на год

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому подержанные автомобили с правым рулем можно будет ввозить на Дальний Восток без системы ЭРА-ГЛОНАСС еще год.
Коммерсантъ 08:03
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
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