Сирийские военные обнаружили в городе Саракиб провинции Идлиб химические отравляющие вещества, которые свидетельствуют о попытке террористов устроить провокации, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.

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