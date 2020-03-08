Сирийские военные обнаружили в городе Саракиб провинции Идлиб химические отравляющие вещества, которые свидетельствуют о попытке террористов устроить провокации, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.

Авто Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada.

Общество В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории России за прошедшие сутки, заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Общество Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Авто Названа дата российских продаж Haval H5 В российском представительстве фирмы Haval сообщили, что продажи кроссовера Haval H5, ранее известного как Great Wall Hover, начнутся в нашей стране 20 апреля.

Политика Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП Президент России Владимир Путин указом утвердил членами Общественной палаты атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.

Происшествия В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

Политика Зеленский рассказал о переговорах с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят очень сложно, но дают результат.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Здоровье В Нижнем Новгороде выявили первый случай коронавируса На 7 марта в России зафиксировано 9 новых случаев заражения новой инфекцией: три в Липецке, один в Петербурге, пять в Москве.

Единоборства Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Общество Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.