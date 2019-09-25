Происшествия
Телеканал UTVВ Саракташе снова задержали священника Николая Стремского
В Саракташе снова задержали священника Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия. Об этом сообщает сайт Orenday.ru. В региональном Следственном комитете комментариев пока не дали.
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с чего всё началось
Как стало известно из собственных источников, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия был задержан сегодня по ст.91 УПК РФ. Мы воздерживаемся от комментариев, - ответили нам на просьбу пояснить случившееся с СУ СК России по Оренбургской области.Orenday.ru23 сентября в 16:34
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Задержали настоятеля обители милосердия в Саракташе Николая Стремского
Вестирама.ру24 сентября в 05:44
В Оренбургской епархии подтвердили задержание настоятеля Николая Стремского
Провинция.ру24 сентября в 08:16
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:41, Вашингтон
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
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Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.
Российская газета вчера в 05:03
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
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Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
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Политика
Лавров назвал позором невыдачу Штатами виз членам делегации из России
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в работе Генассамблеи ООН не смогли участвовать десять членов российской делегации, поскольку им отказали в американской визе.
REGNUM 24 сентября в 21:40
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Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
РИА Новости вчера в 13:14
Политика
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Вечерняя Москва вчера в 13:28
Политика
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Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 24 сентября в 17:00
Происшествия
Следователь по делу актера Павла Устинова собирается уволиться
Snob.ru вчера в 09:50
Общество
В России обнаружили «Царь-асфальт»
Lenta.ru 00:35
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Футбол
Определились все пары 1/8 финала Кубка России
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 24 сентября в 18:45
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru вчера в 06:52
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Mi Mix Alpha со сплошным экраном
На задней стороне Xiaomi Mi Mix Alpha есть полоса без дисплея, на которой расположены камеры. На экране нет никаких вырезов и отверстий.
Кубань 24 24 сентября в 06:56
Происшествия
Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ вчера в 17:46
Технологии
ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2
ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости вчера в 02:22
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Nissan представил обновленный Patrol
Компания Nissan представила обновлённый Patrol.
Motor 24 сентября в 07:42
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости вчера в 15:12
Футбол
Хет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну»
В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник Фортуны Киан Харрис (77).
Советский спорт вчера в 17:54
Политика
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Известия вчера в 18:24
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 24 сентября в 11:26
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
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Газета.Ru вчера в 03:03
Происшествия
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РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru вчера в 03:26
Политика
Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг
В выступлении 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН не было сказано о широких возможностях современных технологий в сфере защиты климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Взгляд.ру вчера в 06:31