Как стало известно из собственных источников, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия был задержан сегодня по ст.91 УПК РФ. Мы воздерживаемся от комментариев, - ответили нам на просьбу пояснить случившееся с СУ СК России по Оренбургской области.

с чего всё началось

В Саракташе снова задержали священника Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия. Об этом сообщает сайт Orenday.ru. В региональном Следственном комитете комментариев пока не дали.

В Саракташе снова задержали священника Николая Стремского

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