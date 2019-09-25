Происшествия
Телеканал UTVВ Саракташе снова задержали священника Николая Стремского
В Саракташе снова задержали священника Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия. Об этом сообщает сайт Orenday.ru. В региональном Следственном комитете комментариев пока не дали.
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с чего всё началось
Как стало известно из собственных источников, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия был задержан сегодня по ст.91 УПК РФ. Мы воздерживаемся от комментариев, - ответили нам на просьбу пояснить случившееся с СУ СК России по Оренбургской области.Orenday.ru23 сентября в 16:34
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В Оренбургской епархии подтвердили задержание настоятеля Николая Стремского
Провинция.ру24 сентября в 08:16
Задержали настоятеля обители милосердия в Саракташе Николая Стремского
Вестирама.ру24 сентября в 05:44
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Происшествия
На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле
Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Космос
Найдены три черные дыры готовые столкнуться
AstroNews.ru вчера в 17:31
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru вчера в 14:55
Кино
Киану Ривз оценил сценарий четвертой «Матрицы»
Исполнитель главной роли в трилогии "Матрица" Киану Ривз успел познакомиться со сценарием четвертого фильма и считает его весьма удачным.
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости вчера в 13:05
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«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс 24 сентября в 19:34
Политика
Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге
BFM.ru вчера в 08:22
Общество
В России обнаружили «Царь-асфальт»
Lenta.ru 00:35
Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
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Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
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РИА Новости вчера в 17:51
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии.
Российская газета вчера в 17:01
Гаджеты
Возможности Huawei Mate 30 Pro и Kirin 990 проверили в еще одном тесте
Сегодня в Сети появились результаты тестов Huawei Mate 30 Pro и Kirin 990 в популярном китайском бенчмарке Master Lu.
iXBT.com 02:03
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Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
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Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
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Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Игры
Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR
ТАСС вчера в 22:54
Шоу-бизнес
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Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru вчера в 06:42
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости вчера в 15:12
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей
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Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com вчера в 08:49
Транспорт
В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
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Умер адвокат Александра Кокорина
Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
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Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина родила второго ребенка
Своему избраннику, 56-летнему миллиардеру Владиславу Доронину модель родила ребенка еще месяц назад, но рассекретила это лишь сейчас.
Летидор вчера в 14:12
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52