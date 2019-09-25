Происшествия

Телеканал UTVТелеканал UTVВ Саракташе снова задержали священника Николая Стремского

В Саракташе снова задержали священника Свято-Троицкой Симеоновой обители Милосердия. Об этом сообщает сайт Orenday.ru. В региональном Следственном комитете комментариев пока не дали.
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В Саракташе в очередной раз задержан настоятель обители милосердия

Как стало известно из собственных источников, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия был задержан сегодня по ст.91 УПК РФ. Мы воздерживаемся от комментариев, - ответили нам на просьбу пояснить случившееся с СУ СК России по Оренбургской области.
Orenday.ru23 сентября в 16:34

Подробнее о событии

В Оренбургской епархии подтвердили задержание настоятеля Николая Стремского

Провинция.ру24 сентября в 08:16

В Оренбуржье задержан известный священник?

REGNUMвчера в 02:35

В Саракташе снова задержали священника Николая Стремского

Телеканал UTVвчера в 01:52

Священника из Саракташа Николая Стремского доставили в суд Оренбурга

56orb.ruвчера в 09:25

В Саракташе задержан настоятель обители Милосердия Николай Стремский

Беловка.рус24 сентября в 07:36

Задержали настоятеля обители милосердия в Саракташе Николая Стремского

Вестирама.ру24 сентября в 05:44

В Саракташе в очередной раз задержан настоятель обители милосердия

Orenday.ru23 сентября в 16:34
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Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Космос

Найдены три черные дыры готовые столкнуться

AstroNews.ru вчера в 17:31
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru вчера в 14:55
Кино

Киану Ривз оценил сценарий четвертой «Матрицы»

Исполнитель главной роли в трилогии "Матрица" Киану Ривз успел познакомиться со сценарием четвертого фильма и считает его весьма удачным.
Kinonews.ru 01:16
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс 24 сентября в 19:34
Политика

Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

BFM.ru вчера в 08:22
Общество

В России обнаружили «Царь-асфальт»

Lenta.ru 00:35
Общество

Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»

Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия

Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Авто

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии.
Российская газета вчера в 17:01
Гаджеты

Возможности Huawei Mate 30 Pro и Kirin 990 проверили в еще одном тесте

Сегодня в Сети появились результаты тестов Huawei Mate 30 Pro и Kirin 990 в популярном китайском бенчмарке Master Lu.
iXBT.com 02:03
Политика

Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика

Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Происшествия

Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота

Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Игры

Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR

ТАСС вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем

Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru вчера в 06:42
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости вчера в 15:12
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей

Спорт-Экспресс вчера в 23:14
Происшествия

Пожар на российском траулере в Норвегии продолжается

ТАСС 00:21
Авто

Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V

Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com вчера в 08:49
Транспорт

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия

Умер адвокат Александра Кокорина

Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Шоу-бизнес

Возлюбленная миллиардера Владислава Доронина родила второго ребенка

Своему избраннику, 56-летнему миллиардеру Владиславу Доронину модель родила ребенка еще месяц назад, но рассекретила это лишь сейчас.
Летидор вчера в 14:12
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных

Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
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