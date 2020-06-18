В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии. ДТП произошло около 02:00 по московскому времени на улице Ленина в поселке Николаевка.

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

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