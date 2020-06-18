Авария произошла около 02:00 мск в поселке Николаевка. В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

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