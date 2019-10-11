Происшествия
RT на русскомВ Саратов направлены криминалисты для расследования убийства девочки
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата СК для помощи в расследовании убийства девятилетней девочки.
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Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства Лизы Киселевой
Четвертая Власть01:55
Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки
СаратовБизнесКонсалтинг01:47
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