Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.

В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки

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