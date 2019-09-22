Происшествия
ТАССВ Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки
Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.
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Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Российская газета 03:25
Политика
Роскомнадзор может создать список распространителей фейковых новостей
Как указывается, в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.
RT на русском 03:44
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru 03:13
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле
На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.
Телепрограмма вчера в 09:09
Политика
Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии
Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Космос
Глава NASA ждет от Рогозина объяснения появления дыры в «Союзе»
Руководство американского космического агентсвта NASA оказалось в растерянности после того, как глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причины появления дыры на МКС ему известны, но он о них не расскажет.
Газета.Ru 01:42
Космос
Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны
Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
Народные новости вчера в 23:33
Авто
В России изменились правила расчета транспортного налога
В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня вчера в 22:09
Экономика
Банкротство Thomas Cook не затронет клиентов «Интуриста»
Ранее в понедельник совет директоров Thomas Cook, старейшего британского туроператора, пришел к выводу о необходимости объявить о принудительной ликвидации и прекращении деятельности после провала переговоров с кредиторами.
Интерфакс 01:50
Спорт
Российские гимнастки завоевали бронзу ЧМ в упражнениях с мячами
Сборная России заняла третье место в групповых упражнения с пятью мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ вчера в 07:28
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 21 сентября в 16:14
Армия и оружие
Иран готовится к совместным учениям с Россией и Китаем
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем в международных водах, а не в Персидском заливе.
ПолитРоссия 21 сентября в 04:36
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Происшествия
В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод
В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Армия и оружие
Китайские СМИ обнаружили у С-500 способность сбивать метеориты
Автор публикации отмечает, что созданные на базе С-400 «Прометеи» смогут эффективно противостоит не только любым типам современных летательных аппаратов, включая крылатые ракеты, беспилотники, сверхбыстрые баллистические орудия и заатмосферные гиперзвуковые самолеты, но даже перехватывать метеориты.
REGNUM 01:41
Авто
Дилеры ожидают роста цен на автомобили в 2020 году
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК 21 сентября в 19:59
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru 21 сентября в 22:54
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины
Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины.
Известия 02:48
Здоровье
Об опасности проживания в однокомнатных квартирах рассказали врачи
Live24 20 сентября в 03:46