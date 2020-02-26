Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Саратове арестовали планировавших нападение на школу подростков

Волжский районный суд Саратова вынес решение об аресте 15-летнего Игоря и 14-летнего Евгения, подозреваемых в подготовке к массовому убийству в школе. Заседание суда проходило в закрытом режиме, судья Никита Вдовин принял решение о заключении подростков под стражу до 25 апреля.
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Второго подозреваемого в подготовке к расстрелам в школе отправили в СИЗО

Четвертая Власть10:07

Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток

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Суд арестовал подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове

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Арестован второй подозреваемый в подготовке массового убийства в школе

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Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке убийства в Саратове

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Подготовка к массовому расстрелу в саратовской школе. Второго подозреваемого подростка отправили в СИЗО

Версия-Саратов10:03

Второго подростка арестовали за подготовку массового расстрела в школе Саратова

Регион 6409:59
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В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
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Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

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Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма

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Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назвал среди приоритетов работы ведомства борьбу за чистоту рядов и укрепление кадрового потенциала.
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Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
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