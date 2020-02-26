Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Саратове арестовали планировавших нападение на школу подростков

Волжский районный суд Саратова вынес решение об аресте 15-летнего Игоря и 14-летнего Евгения, подозреваемых в подготовке к массовому убийству в школе. Заседание суда проходило в закрытом режиме, судья Никита Вдовин принял решение о заключении подростков под стражу до 25 апреля.
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