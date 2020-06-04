Общество
Четвертая ВластьДиректор СГЭТ назвал протесты своих рабочих «политической провокацией»
Прохоров считает, что попытки навести порядок на предприятии путем оптимизации процессов, увольнения недобросовестных работников стали удачной почвой для того, чтобы извне дестабилизировать климат в СГЭТ.
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с чего всё началось
В сообщении уточнялось, что до исполнения требований работники Кировского и Ленинского троллейбусных депо намерены объявить итальянскую забастовку. Уточняется, что прокурор Саратова проводит встречу с коллективом предприятия, ведомство запросило документы, проводится их анализ.ТАСС05:33
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Происшествия
В Уфе гражданина Китая задержали за взятку сотруднику ФСБ
49-летний гражданин Китайской Народной Республики, временно проживающий в Уфе, стал фигурантом уголовного дела по статье "Дача взятка в особо крупном размере".
Российская газета 09:02
Общество
Потанин за день потерял $1,5 млрд после аварии в Норильске
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин за день лишился 1,5 миллиарда долларов своего состояния из-за падения акций.
Компания 10:44
Политика
Путин поручил найти средства на подключение россиян к газу
Президент России Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти при участии «Газпрома» обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.
РБК 09:40
Финансы
В ЦБ сообщили о снижении международных резервов России
В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 29 мая снизились на $1,4 млрд (-0,2%) — до $563,9 млрд.
RT на русском 09:43
Здоровье
Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках
В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
Автоспорт
Руководство «Формулы-1» обсуждает проведение двух гонок в Сочи
Как пишет Auto Motor und Sport, обсуждается проведение двух гонок в Сочи.
News.ru 07:00
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков для посещения МФЦ
Жители Москвы теперь смогут оформить цифровой пропуск для посещения многофункциональных центров (МФЦ), следует из указа мэра города Сергея Собянина от 4 июня.
Ведомости 09:37
Технологии
Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфона
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в интервью агентству «Прайм» рассказал о признаках прослушки смартфона.
Твой Континент 05:14
Общество
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о своём возвращении в Россию.
Metaratings 09:18
Происшествия
На месте ЧП в Норильске убрали 201 т топлива
Известия 09:16
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Политика
Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
Газета.Ru 10:02
Футбол
Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга».
Чемпионат 08:29
Общество
ЦИК утвердил порядок электронного голосования по Конституции
Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам к Конституции.
Вести.Ru 09:42
Армия и оружие
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57
Россия совершила прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, испытав беспилотный режим полета, пишет эксперт китайского портала Sohu.
РИА Новости 08:36
Культура
В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
Издание The New Yorker опубликовало ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя про охоту на огромного марлина.
RT на русском 04:12
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру вчера в 07:51
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
Политика
Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие со стороны Берлина обвинения в адрес России в хакерских атаках на Бундестаг в 2015 году.
Российская газета 10:22
Политика
Лукашенко отправил в отставку все правительство
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство в отставку.
Суть событий вчера в 13:15
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Наука
У лондонских лисиц обнаружили признаки одомашнивания
Аналогичные признаки наблюдаются у домашних животных, в том числе знаменитых одомашненных лисиц из эксперимента советских генетиков.
N+1 09:24
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Культура
Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть
Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
Политика
Лукашенко отказался посылать белорусов воевать за Россию в Сирии
Лукашенко заявил, что белорусы создали страну, в которой могут жить дети, но сегодня тот момент, когда ее нужно защитить.
Национальная служба новостей 08:45
Космос
Стиль скафандров SpaceX разрабатывал дизайнер костюмов для Marvel
Вашингтон, 2 июня 2020, 16:13 — REGNUM Дизайн скафандров американских астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли, отправившихся на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX на орбиту Земли, разрабатывал сотрудничавший ранее с создателями кинокомиксов Marvel и DC голливудский дизайнер Хосе Фернандес.
REGNUM 02 июня в 09:13
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12