Общество
REGNUMВ Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
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Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина
Piter.tv 02 июня в 07:47
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
ИА Запад24 вчера в 10:05
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о безопасности масок при занятиях спортом
В ведомстве уточнили, что медицинские маски эффективны, особенно при использовании инфицированным человеком.
Интерфакс - Россия 07:12
Гаджеты
В AMD намекнули, что видеокарты Big Navi выйдут раньше новых консолей
Компания AMD подтвердила, что её будущий графический процессор Big Navi станет первым продуктом, основанным на архитектуре RDNA 2. Таким образом, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X с графикой на тех же чипах появятся позднее.
Игромания.ру вчера в 16:44
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Футбол
ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
В четверг, 4 июня, телеграм-канал «Мутко против» сообщил о наложении санкций со стороны ФИФА к клубу РПЛ «Рубин» (Казань).
ГЛАС.RU 07:10
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Здоровье
Всё меньше свободных COVID-коек остается в Ивановской области
Свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65.
IvanovoNews 04:48
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Игры
Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption
Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru вчера в 04:46
Происшествия
В Воронежской области в больнице выявили очаг коронавируса
Коронавирусная инфекция подтверждена у 13 пациентов и 14 сотрудников психиатрического отделения Бутурлиновской районной больницы в Воронежской области, информирует в четверг облправительство.
РИА Новости 07:42
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Политика
Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
РИА Новости 07:27
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Экономика
В Банке «Санкт-Петербург» назначен главный исполнительный директор
Первый заместитель председателя правления банка ПАО «Банк Санкт-Петербург» Павел Филимоненок назначен главным исполнительным директором кредитной организации.
РБК Санкт-Петербург 07:39
Общество
В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
КМВ Новости вчера в 08:09
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung
Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает Reuters.
Ведомости 02:38
Здоровье
В Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Самоизоляция для приезжающих в Тюменскую область отменена, сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо во время трансляции в официальном аккаунте областного оперативного штаба в социальной сети "ВКонтакте".
ТАСС 05:04
Происшествия
В Екатеринбурге похоронили застреленного Росгвардией мужчину
Уральский меридиан 06:47
Киберспорт
Battlefield V получил последнее крупное обновление
Сегодня военный шутер Battlefield V получил последнее контентное обновление. Об этом официально сообщили разработчики на сайте игры.
The GEEK 05:44
Общество
В Москву придет 30-градусная жара
Московский Комсомолец 06:35
Политика
Суд разрешил принудительный привод на допрос Порошенко
Суд в Киеве разрешил Государственному бюро расследований произвести принудительный привод на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушке его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сообщает Вести.ua / По информации издания, допрос запланирован на 10 июня на 11:00.
Газета.Ru 07:38