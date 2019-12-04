Экономика
Наша версияВ Саратове фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации
Фонд защиты прав дольщиков начал выплачивать компенсации — первые обманутые дольщики из Саратовской области получили денежное возмещение. Решение о выплатах было принято еще месяц назад.
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Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.
— Олег Говорун, российский политикРоссийская газета вчера в 13:03
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В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций
Саратов 2404 декабря в 06:18
У обманутых дольщиков в регионе начали принимать заявки на получение денег. Но подать их смогут не все
Версия-Саратов04 декабря в 09:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:12, Ашберн
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