Экономика

Наша версияНаша версияВ Саратове фонд защиты прав дольщиков выплатил первые компенсации

Фонд защиты прав дольщиков начал выплачивать компенсации — первые обманутые дольщики из Саратовской области получили денежное возмещение. Решение о выплатах было принято еще месяц назад.
Читать в источнике
Комментировать2
Олег Говорун
Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.
— Олег Говорун, российский политикРоссийская газета вчера в 13:03

Подробнее о событии

Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

Интерфаксвчера в 10:31

В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

Российская газетавчера в 13:44

Фонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

FreeNews-Volgaвчера в 11:23

Обманутым дольщикам в России впервые выплатили компенсации

ТАССвчера в 11:05

Участие Вячеслава Володина в помощи дольщикам. Мнение Леонида Писного

Взгляд-инфо04 декабря в 00:55

В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Саратов 2404 декабря в 06:18

У обманутых дольщиков в регионе начали принимать заявки на получение денег. Но подать их смогут не все

Версия-Саратов04 декабря в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль сбил пешеходов

Коммерсантъ 11:14
Экономика

На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU вчера в 14:32
Политика

В Минэнерго ответили на претензии Матвиенко по «умным счетчикам»

«Россети» заявили о готовности устанавливать «умные счетчики» с 1 июля 2020 года.
BFM.ru 11:55
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
Спорт

В Сети появилось видео с выступлением сорвавшейся в Риге гимнастки

РЕН ТВ опубликовал видеозапись выступления воздушной гимнастки из Москвы, которая получила тяжелые травмы во время международного турнира в Риге.
Известия 04 декабря в 12:09
Политика

«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 09:13
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия вчера в 23:56
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service вчера в 07:16
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Lenta.ru 08:43
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Певице МакSим сделали предложение

Певицу осыпали пожеланиями счастливой семейной жизни. Напомним, что за плечами у МакSим уже два неудачных романа.
Московский Комсомолец вчера в 12:13
Общество

Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах

Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
Lenta.ru 05:31
Футбол

Фанаты ЦСКА покинули трибуны на матче против «Краснодара»

Поклонники московского ФК ЦСКА присоединились к акции фанатов российских клубов и покинули трибуны в перерыве выездного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", говорится в сообщении, опубликованном на странице болельщиков "армейцев" Redblueworld в соцсети "Вконтакте".
Интерфакс-Спорт 09:57
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

B Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%.
Известия 04 декабря в 20:00
Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
РБК 10:18
Армия и оружие

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Lenta.ru вчера в 04:32
Происшествия

В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

РБК 10:23
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Футбол

Гинер назвал Егорова конченым негодяем и предложил ему застрелиться

Президент ЦСКА Евгений Гинер жестко раскритиковал руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после игры 19-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщает Spоrt24.
ProstoProSport 11:47
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе возросло до пяти человек

Политическая Экспертиза 06:43
Авто

Новая Skoda Octavia и Tesla Model X получили высший балл за краш-тест

Car.ru 05 декабря в 08:45
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru вчера в 10:00
Наука

Эта простая техника способствует снижению веса без каких-либо усилий

Согласно новому исследованию, ограничение приема пищи 10-часовым периодом каждый день может способствовать снижению веса и повышению качества липидов.
Капитал страны вчера в 11:51
Политика

Аксенов жестко ответил на призыв провести марш на Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов порекомендовал авторам идеи провести марш на полуостров не нарушать законы РФ.
iReactor 08:59
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской получила новую травму

Суть событий 10:17
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное