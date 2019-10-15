Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
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с чего всё началось

После резонансного убийства саратовские власти благоустраивают территорию школы

После резонансного убийства саратовские власти благоустраивают территорию школы Администрация Саратова начала благоустройство территории в гаражном массиве Кировского района города и возле школы № 73, в которой училась погибшая девятилетняя Елизавета.
Коммерсантъ Саратоввчера в 17:00

Подробнее о событии

Федеральные СМИ обратили внимание на требование саратовских властей запретить школьникам отклоняться от безопасных маршрутов. Это не совсем так!

FreeNews-Volga11:55

В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Коммерсантъ08:16

Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу

РБК08:55

Родители возмутились новыми требованиями чиновников к школьникам

Общественное мнение08:43

Саратовским школьникам могут запретить отклоняться от маршрутов дом-школа

КП - Саратов10:31

Власти Саратова разработают для детей маршрут от дома до школы. Его запретят нарушать

Дождь06:36

Власти Саратова пообещали составить для детей маршруты до школы, от которых можно уклоняться только с письмом от родителей

Медиазона06:32
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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

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РБК 07:43
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В сети запустили браузерный сервис с 2,4 тыс. видеоигр для MS-DOS

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Картину Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд

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Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
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Политика

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
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Полиция проводит обыски в Болгарском футбольном союзе

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Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»

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Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке

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В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

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Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах

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Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

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