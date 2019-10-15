После резонансного убийства саратовские власти благоустраивают территорию школы Администрация Саратова начала благоустройство территории в гаражном массиве Кировского района города и возле школы № 73, в которой училась погибшая девятилетняя Елизавета.

с чего всё началось

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.

В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

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