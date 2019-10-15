Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось

После резонансного убийства саратовские власти благоустраивают территорию школы

После резонансного убийства саратовские власти благоустраивают территорию школы Администрация Саратова начала благоустройство территории в гаражном массиве Кировского района города и возле школы № 73, в которой училась погибшая девятилетняя Елизавета.
Коммерсантъ Саратоввчера в 17:00

Подробнее о событии

Саратовским школьникам могут запретить отклоняться от маршрутов дом-школа

КП - Саратов10:31

В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы

Коммерсантъ08:16

Родители возмутились новыми требованиями чиновников к школьникам

Общественное мнение08:43

Родителей заставят отчитываться о передвижении детей после убийства в Саратове

Lenta.ru08:28

Шаг влево — объяснительная с родителей. Школьникам хотят запретить менять маршрут до школы после убийства девочки в Саратове

Фонтанка.Ру08:24

Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу

РБК08:55

Власти Саратова разработают для детей маршрут от дома до школы. Его запретят нарушать

Дождь06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Футбол

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Авто

УАЗ поднял цены на все свои модели

Ульяновский автозавод поднял цены на все свои внедорожники (УАЗ «Патриот», УАЗ «Хантер» и УАЗ «Пикап») на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Автоновости дня вчера в 03:34
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим

Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Авто

В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета

Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета.
ТАСС 10:40
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Космос

Черная дыра может спасти человечество от конца света, считают ученые

Ученые из NASA Goddard Space Flight Center считают, что в конец света может привести людей к переселению к черной дыре.
Южный Федеральный 06:35
Политика

Рейтинг Зеленского на Украине начал падать

Президент Украины Владимир Зеленский начал терять поддержку среди граждан страны.
Вечерняя Москва вчера в 15:31
Армия и оружие

Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными

Дождь 01:39
Армия и оружие

Хафтар заявил о желании ЛНА освободить Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что у военнослужащих нет определенных сроков завершения операции по взятию Триполи.
Политическая Экспертиза 10:04
Происшествия

В Индии нашли похороненного заживо младенца

В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика

В Белоруссии освободили задержанную по запросу США россиянку Богачеву

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев проинформировал о том, что россиянку Анну Богачеву, о задержании которой на территории республики стало известно ранее, освободили.
Журналистская правда 10:17
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Минфин предложил законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК 09:07
Шоу-бизнес

Наргиз Закирова уволила со скандалом звукорежиссера

Певице не понравилось вызывающее поведение Владимира Губатова. По словам Наргиз, звукорежиссер стал слишком придираться к членам команды.
Хорошие новости 04:39
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Экономика

Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России

Очень многие убеждены, например, что Болгария или Сербия — российские провинции.
Lenta.ru 11 октября в 17:01
Футбол

Жиров: в «Зандхаузене» есть «русская мафия», а наш мат знают все

Российский защитник немецкого клуба «Зандхаузен» Александр Жиров рассказал, что в команде существует «русская мафия».
Чемпионат 10:00
Авто

Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Технологии

Google Stadia получил дату релиза

Компания Google в рамках мероприятия озвучила дату релиза игрового сервиса Google Stadia. Он станет доступен пользователям 19 ноября.
News.ru 10:09
Культура

Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
Фонтанка.Ру 08:15
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
ЖКХ

В России изменят схему оплаты ЖКХ

1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru 07:43
Происшествия

Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Pravda.Ru 03:28
ещё по теме
Главное